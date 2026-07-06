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Vlada z zakonskim predlogom v ukinitev uradniškega sveta
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi po novem potekala neposredno pri organu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
Kot so zapisali, se na ta način poenostavlja in povečuje učinkovitost omenjenih postopkov, tudi preko poenotenega preverjanja izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pri centru za kadre, zmanjšuje administrativne ovire pri izvajanju kadrovskih postopkov v državni upravi ter zasleduje učinkovitejšo porabo javnih sredstev. Trenutno veljavna ureditev namreč predstavlja določene finančne obremenitve, so pojasnili.
Predlagani sistem ohranja poseben javni natečaj
Cilj predloga zakona je tudi povečati vlogo predstojnikov in drugih funkcionarjev pri izbiri, "saj imajo prav ti odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik, zato morajo imeti možnost izbire med strokovno usposobljeni kandidati".
Predlagani sistem ohranja poseben javni natečaj kot javni natečaj za zasedbo najvišjih uradniških položajev, hkrati pa na se novo ureja izvedba postopka posebnega javnega natečaja za uradnike na položaju. To so generalni direktorji direktoratov, generalni sekretarji, načelniki upravnih enot, predstojniki organov v sestavi, predstojniki vladnih služb in direktorji občinskih uprav. Za uradnike na položaju se bo izvedel posebne javni natečaj, ki ga bo izvajala posebna komisija, ki jo bo imenoval funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren.
Predlog določa, da izbirni postopek prevzame center za kadre
Predlog tudi določa, da izbirni postopek prevzame center za kadre. Predlagana ureditev določa, da preko centra poteka objava posebnega javnega natečaja, preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, presoja vodstvenih osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje položaja kot pomoč pristojnemu funkcionarju pri izbiri.
V skladu s predlogom novele zakona merila in metode preverjanja strokovne usposobljenosti določi sama posebna natečajna komisija, ki obvezno preverja poznavanje področja dela organa oziroma organizacijske enote. Predsednik posebne natečajne komisije seznam primernih kandidatov predloži pristojnemu funkcionarju, ki med kandidati s seznama izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, še predvideva predlog.
Po navedbah vlade zahteva po izvedbi posebnega javnega natečaja za uradnike na najvišjih položajih tako ohranja načelo zakonitosti, transparentnosti, enakih možnosti in strokovnosti delovanja javne uprave ter prispeva h krepitvi zaupanja javnosti v njeno delovanje.
Predlog zakona določa tudi, da članom uradniškega sveta mandat preneha z uveljavitvijo tega zakona.
Novelo zakona o gospodarskih družbah je vlada DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku.
Predlog zakona po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) vsebuje pomembne spremembe, namen katerih je ustvariti pogoje za bolj konkurenčno, spodbudno in odporno poslovno okolje. Osnovni razlog za pripravo predloga novele je prenos dveh direktiv Evropske unije v slovenski pravni red ter izboljšanje pravnega okvira za poslovanje gospodarskih družb.
Predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ohranja obstoječi režim dostopa do registra dejanskih lastnikov, po katerem imajo dostop organi odkrivanja in pregona ter pristojni nadzorni organi, širi pa krog uporabnikov, ki imajo dostop do podatkov o dejanskih lastnikih.
"Poleg nacionalnih organov, pristojnih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, bo takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do vseh podatkov v registru dejanskih lastnikov za namen izvajanja preiskav ter podpore preiskavam omogočen tudi Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ter Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)," so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).
Dostop bo imel tudi Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) pri izvajanju nadzornih dejavnosti.
Bistveni del predloga zakona je tudi ureditev dostopa fizičnih in pravnih oseb, ki niso zavezanci zakona, izkazujejo pa pravni interes, povezan s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Takšnim osebam je omogočen dostop do omejenega nabora podatkov iz registra. Predlog novele zakona določa tudi kategorije oseb, za katere se šteje, da pravni interes izkazujejo na podlagi svoje funkcije ali poklica, ter ureja postopek preverjanja pravnega interesa, izdajo in veljavnost potrdila ter priznavanje potrdil, izdanih v drugih državah članicah, so zapisali.
Z novelo se v pravni red prenaša evropska direktiva o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Določbe evropske direktive je treba v nacionalni pravni red prenesti do 10. julija.
Vlada je na seji sprejela tudi besedilo novele kazenskega zakonika, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov EU. Ukrepi med drugim vključujejo "zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, prepoved njihovega dajanja na razpolago, sektorske gospodarske in finančne ukrepe, embargo na orožje ter prepoved vstopa na ozemlje države članice oziroma tranzita prek njega," so pojasnili.
S predlaganimi spremembami se podrobneje ureja kaznivo dejanje kršitve omejevalnih ukrepov iz 374.a člena kazenskega zakonika in dopolnjuje 99. člen kazenskega zakonika.
Predlog uvaja tudi novo kaznivo dejanje izogibanja omejevalnim ukrepom. "To med drugim zajema prikrivanje oziroma prenos sredstev, ki bi morala biti zamrznjena, posredovanje napačnih ali zavajajočih podatkov o lastništvu oziroma končnem upravičencu ter opustitev predpisanih obveznosti poročanja in posredovanja informacij pristojnim organom," so zapisali.
Novelo je vlada v DZ posredovala za obravnavo po skrajšanem postopku.