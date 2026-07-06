Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi po novem potekala neposredno pri organu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot so zapisali, se na ta način poenostavlja in povečuje učinkovitost omenjenih postopkov, tudi preko poenotenega preverjanja izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pri centru za kadre, zmanjšuje administrativne ovire pri izvajanju kadrovskih postopkov v državni upravi ter zasleduje učinkovitejšo porabo javnih sredstev. Trenutno veljavna ureditev namreč predstavlja določene finančne obremenitve, so pojasnili.

Predlagani sistem ohranja poseben javni natečaj

Cilj predloga zakona je tudi povečati vlogo predstojnikov in drugih funkcionarjev pri izbiri, "saj imajo prav ti odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik, zato morajo imeti možnost izbire med strokovno usposobljeni kandidati".

Predlagani sistem ohranja poseben javni natečaj kot javni natečaj za zasedbo najvišjih uradniških položajev, hkrati pa na se novo ureja izvedba postopka posebnega javnega natečaja za uradnike na položaju. To so generalni direktorji direktoratov, generalni sekretarji, načelniki upravnih enot, predstojniki organov v sestavi, predstojniki vladnih služb in direktorji občinskih uprav. Za uradnike na položaju se bo izvedel posebne javni natečaj, ki ga bo izvajala posebna komisija, ki jo bo imenoval funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren.

Predlog določa, da izbirni postopek prevzame center za kadre

Predlog tudi določa, da izbirni postopek prevzame center za kadre. Predlagana ureditev določa, da preko centra poteka objava posebnega javnega natečaja, preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, presoja vodstvenih osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje položaja kot pomoč pristojnemu funkcionarju pri izbiri.

V skladu s predlogom novele zakona merila in metode preverjanja strokovne usposobljenosti določi sama posebna natečajna komisija, ki obvezno preverja poznavanje področja dela organa oziroma organizacijske enote. Predsednik posebne natečajne komisije seznam primernih kandidatov predloži pristojnemu funkcionarju, ki med kandidati s seznama izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši, še predvideva predlog.

Po navedbah vlade zahteva po izvedbi posebnega javnega natečaja za uradnike na najvišjih položajih tako ohranja načelo zakonitosti, transparentnosti, enakih možnosti in strokovnosti delovanja javne uprave ter prispeva h krepitvi zaupanja javnosti v njeno delovanje.

Predlog zakona določa tudi, da članom uradniškega sveta mandat preneha z uveljavitvijo tega zakona.

Vlada je na dopisni seji tudi sprejela predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico. Poleg tega je določila besedilo predloga novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novele zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij.



Novelo zakona o gospodarskih družbah je vlada DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku.



Predlog zakona po navedbah vladnega urada za komuniciranje (Ukom) vsebuje pomembne spremembe, namen katerih je ustvariti pogoje za bolj konkurenčno, spodbudno in odporno poslovno okolje. Osnovni razlog za pripravo predloga novele je prenos dveh direktiv Evropske unije v slovenski pravni red ter izboljšanje pravnega okvira za poslovanje gospodarskih družb.