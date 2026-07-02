Vlada je danes nadaljevala tudi oblikovanje kadrovske sestavljanke po ministrstvih. Med drugim je tretji državni sekretar v ministrstvu za infrastrukturo in energetiko postal Marko Dvornik, sicer novomeški mestni svetnik iz vrst NSi.

Dvornik bo delo začel 6. julija, je razvidno iz sporočila po seji vlade. Med državnimi sekretarji ministra Jerneja Vrtovca se bo pridružil Tomažu Žagarju in Damijanu Jaklinu.

Ministrski zbor je imenoval tudi tri vršilce dolžnosti generalnih direktorjev direktoratov. V. d. generalnega direktorja direktorata za prostor in graditev na ministrstvu za okolje in prostor je postala Aša Rogelj, ki je do imenovanja direktorja s polnim mandatom oz. najdlje do 2. januarja 2027 nasledila razrešeno Natašo Bratina.

Za v. d. generalnega direktorja direktorata za vode na ministrstvu za okolje in prostor je vlada imenovala Mojco Štritof Brus, ki bo vsaj začasno nasledila Lidijo Globevnik.

Branko Jezovšek pa je postal v. d. generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu za kulturo. Delo bo začel 6. julija.