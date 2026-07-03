Vlada v ukinitev uradniškega sveta. Virant: Ukinitev razumem.

Iz gradiva, ki je objavljeno na vladnih spletnih straneh, izhaja, da namerava vlada Janeza Janše ukiniti uradniški svet, ki je zadnjih 20 let preverjal, ali kandidati za najvišje državne uradnike izpolnjujejo pogoje, preden je dokončno odločitev o primernosti sprejel resorni minister. Glede na novelo zakona o javnih uslužbencih bi dosedanje posebne natečajne komisije nadomestile vsakokratne natečajne komisije, sestavljene iz državnih uradnikov, ki bi jih imenoval pristojni minister. Da željo po ukinitvi sveta po eni strani razume, a bi bilo bolj smiselno kot ga ukiniti njegovo delovanje izboljšati in uskladiti s prvotnim namenom, je v odzivu za N1 povedal nekdanji minister za javno upravo v času prve Janševe vlade Gregor Virant.

Uradniški svet je bil ustanovljen leta 2003 z idejo, da se zagotovi profesionalen filter pri kadrovanju na najvišje položaje v javni upravi. Sem spadajo generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi ministrstev in vladnih služb ter načelniki upravnih enot. Po dosedanji ureditvi je imel uradniški svet 12 članov, deloval pa je na način, da je ob vsakem imenovanju za najvišje uradniške položaje imenoval posebno natečajno komisijo, ki je preverila, ali kandidat izpolnjuje pogoje, in ugotavljala, kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Med kandidati, ki jih je komisija ocenila kot primerne, je bila končna izbira prepuščena pristojnemu ministru. Ta je lahko sicer ocenil tudi, da nihče od predlaganih kandidatov ni primeren.

Ukinitev uradniškega sveta je vlada Janeza Janše predvidela že v koalicijski pogodbi. Po novem predlogu bi kandidati šli skozi sito natečajne komisije, ki bi jo sestavljali zaposleni v organih državne uprave, to pa bi vsakokrat imenoval pristojni minister.

Virant: Vloga uradniškega sveta je skozi čas razvodenela

V času druge vlade Janeza Janše je bil Virant predsednik DZ. Foto: STA V odzivu na predlagano ukinitev je nekdanji minister za javno upravo v času prve Janševe vlade Gregor Virant za N1 povedal, da se je "vloga uradniškega sveta skozi čas razvodenela, tako da po eni strani željo po ukinitvi razumem, vendar bi bilo treba njegovo delovanje izboljšati in uskladiti s prvotnim namenom, namesto da ga ukinjajo".

Po njegovem mnenju bi morala vlada namesto ukinitve uradniškega sveta določiti okvir visokih kompetenčnih standardov, predvideti uporabo sodobnih izbirnih metod in zagotoviti visoko profesionalne, nepristranske izbirne panele, pri čemer bi bilo smiselno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. Del opravil v izbirnem postopku bi, kot meni Virant, lahko zaupali zasebnemu sektorju, končno odločitev pa bi še vedno sprejel minister.

Predlagane rešitve, ki jih mora vlada še potrditi, temu ne sledijo, "ampak to pomembno in zahtevno vprašanje rešuje z levo roko", še meni Virant. Opozarja, da kompetenčni standardi niso predvideni, ne zdi pa se mu primerno niti to, da bodo v komisijah le uradniki. Namesto da bi bil postopek izbire najzahtevnejši od vseh selekcijskih postopkov v upravi, se tako boji, da bo ta zgolj formalnost. "Dejansko pa bo glavni kriterij izbire lojalnost. Škoda. Vladi, ki jo sicer podpiram, se bo ta podcenjevalni odnos do pomena strokovnosti v državni upravi vrnil kot bumerang," je še povedal za omenjeni portal.