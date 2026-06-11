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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
14.50

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek
mejni prehodi nadzor vlada ukinitev Hrvaška Madžarska

Četrtek, 11. 6. 2026, 14.50

38 minut

Vlada ukinila začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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mejni prehod, Gruškovje | Na notranjem ministrstvu so sicer za STA že v torek ob najavi obravnave predloga za odpravo nadzora pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. | Foto STA

Na notranjem ministrstvu so sicer za STA že v torek ob najavi obravnave predloga za odpravo nadzora pojasnili, da bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah.

Foto: STA

Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.

Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala še za šest mesecev do 21. decembra letos.

Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje.

K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še osem drugih članic schengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo.

V petek se bo namreč v državah članicah začel v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarjajo v Bruslju, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah.

Odločitev vlade bosta v izjavi na ministrstvu danes podrobneje predstavila predstavila minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek.

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