Zbornica za arhitekturo in prostor Ministrstvo za obrambo Trg republike spomenik slovenske osamosvojitve

Četrtek, 14. 5. 2026, 17.04

Vlada se je seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve poudarja vlogo javnosti kot nosilke simbolnega pomena prostora.

Vlada se je na današnji seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Komisija ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog s slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje ljudi.

Ministrstvo je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije lani razpisalo in izvedlo interdisciplinarni natečaj za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani.

Prejeli so 36 idej, izbrali pa so rešitev avtorjev kiparja in profesorja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alena Ožbolta, arhitekta Denisa Hitreca, Tadeja Urha, Tjaše Tahirović, Erike Sirotić in drugih.

Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve poudarja vlogo javnosti kot nosilke simbolnega pomena prostora. Lokacijo spomenika, torej Trg republike v Ljubljani, pa so izbrali zaradi spomina na kraj proslave in prvega dviga slovenske zastave junija 1991, ko je bila razglašena Republika Slovenija.

