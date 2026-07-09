Vlada potrdila udeležbo Slovenije na Expu 2027 v Beogradu

Vlada je na današnji seji potrdila udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 Beograd, so sporočili. Kot navajajo, udeležba predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Slovenijo je k udeležbi na razstavi povabil srbski predsednik Aleksandar Vučić ob obisku predsednika DZ Zorana Stevanovića v Srbiji.

Specializirana svetovna razstava Expo 2027 bo v Beogradu potekala pod geslom "Play for Humanity: Sport and Music for All", ki poudarja vlogo igre, športa in glasbe pri spodbujanju zdravja, inovacij, povezovanju ljudi ter krepitvi družbene odpornosti. Organizatorji pričakujejo več kot štiri milijone obiskovalcev in sodelovanje več kot 120 držav. Poleg razstavnega programa bo Expo gostil tudi številne kulturne, športne, izobraževalne in poslovne dogodke, so sporočili z vlade.

Po njihovih navedbah je udeležba na dogodku za Slovenijo strateškega pomena tudi zaradi pomembnosti trgov Zahodnega Balkana za slovensko gospodarstvo. "Beograd kot pomembno gospodarsko in logistično središče regije predstavlja priložnost za krepitev gospodarskih vezi ter internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Expo bo slovenskim podjetjem, raziskovalnim organizacijam, kulturnim ustanovam in drugim institucijam omogočil predstavitev njihovih dosežkov ter vzpostavljanje novih poslovnih in razvojnih partnerstev," so izpostavili.

Kot še pravijo, bo Slovenija na Expu predstavila svoje prednosti na področjih naprednih tehnologij, zelenega prehoda, krožnega gospodarstva, pametne mobilnosti, digitalnih rešitev in športnih tehnologij. Obenem bo izpostavila razvojni model, ki temelji na povezovanju gospodarstva, znanosti in države, ter svojo prepoznavnost kot zelene, varne in vključujoče države z visoko kakovostjo življenja, razvito športno kulturo in trajnostnim turizmom.

Ustanovili tudi Strateški svet za gospodarstvo

Na današnji seji je vlada med drugim ustanovila tudi Strateški svet za gospodarstvo, s čimer sledi zavezi iz koalicijske pogodbe, namen vladnega strateškega sveta pa je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik.

Svet združuje ugledne predstavnike gospodarstva, akademske sfere in druge strokovnjake, da vladi posreduje predloge, analize in priporočila za izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti, investicijskega okolja ter trajnostnega gospodarskega razvoja.

Za predsednika so določili Marka Lotriča, v svet pa so med drugim imenovali tudi Igorja Akrapoviča, Jerneja Bortolata, Marka Bitenca, Blaža Brodnjaka, Leona Cizlja, Blaža Cvara, Matjaža Čemažarja, Ano Čermelj, Polono Domadenik Muren, Marka Drobniča, Damirja Jelenka, Izidorja Krivca, Jureta Kneza, Maričo Lah, Mateja Lahovnika, Medejo Lončar, Gregorja Makuca, Aleksandra Mervarja, Dušana Olaja, Marka Pleška, Jožeta Podgorška, Igorja Pristavca, Ivana Simiča, Sabino Sobočan, Tiborja Šimonko, Jerneja Tovšaka, Jerneja Zupančiča in Aleša Živkoviča.