Vlada objavila analizo posnetkov, nastalih pred volitvam: kaj so ugotovili Nemci?

Vlada Republike Slovenije je objavila poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini odmevnih posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti Corruption. Preiskovalci so ugotovili, da ni mogoče natančno določiti, kdaj so posnetki nastali, prav tako ne, s kakšno napravo so jih posneli. Navedli so le, da so bili vsi posnetki obdelani in da niso nastali s pomočjo umetne inteligence. "Tudi sicer ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije," so zapisali v poročilu.

Interpol Ljubljana je marca nemški forenzični inštitut zaprosil za analizo o tem, ali so bile zvočne datoteke, objavljene na strani Anti Corruption, pristne ali ustvarjene z umetno inteligenco. Zanimalo jih je tudi, ali so bile spremenjene in s katero programsko opremo.

Urad vlade za komuniciranje je danes objavil poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so nastali pred parlamentarnimi volitvami. Kot so navedli, je vlada na včerajšnji redni seji izdala odločbo, da se zahtevi prosilca za pridobitev poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov na strani Anti Corruption ugodi.

Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.

Kaj so ugotovili?

V poročilu piše, da nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave, da so bile vse datoteke obdelane, in sicer tako, da so bili popačeni glasovi in je bilo več videoposnetkov združenih v eno datoteko. Niso pa ugotovili, kdaj so datoteke nastale. V zvočnem signalu so bili ugotovljeni deli frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti. Tudi znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki nastali z umetno inteligenco, ni bilo mogoče ugotoviti. "Tudi sicer ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije," so zapisali v poročilu.

Gre za posnetke, ki so nastali pred parlamentarnimi volitvami in bili objavljeni na strani Anti Corruption 2026. Na posnetkih so bili nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist Rok Hodej ter nekdanja zaposlena v GEN-I Dejan Paravan in Tomislav Vukmanović, na posnetku na strani Maske padajo na Facebooku pa je bil objavljen posnetek nekdanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković. Funkcionarji so na posnetkih odgovarjali na vprašanja in razpravljali o svojem videnju dogajanja v državi, o tem, kdo je koruptiven. Posnetki naj bi domnevno pripadali izraelski zasebni paraobveščevalni agenciji Black Cube, katere predstavniki so bili večkrat v Sloveniji.