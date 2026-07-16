Vlada ob reorganizaciji inšpektoratov in direktoratov imenovala nove vodje

Zaradi reorganizacije vlade so se preoblikovali tudi inšpektorati in direktorati na posameznih ministrstvih. Vlada je tako na današnji seji opravila vrsto imenovanj. Med drugim je za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za okolje in prostor imenovala Franca Rančigaja.

Franc Rančigaj bo funkcijo opravljal od 17. julija do imenovanja novega glavnega inšpektorja, vendar največ šest mesecev, to je do 16. januarja 2027.

Hkrati je Marka Korošica razrešila s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata RS naravne vire in prostor, Boštjanu Rusu pa je prenehal položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za stanovanja in dolgotrajno oskrbo.

Prav tako je z reorganizacijo prenehal položaj Mirani Omerzu, dosedanji glavni inšpektorici Inšpektorata RS za okolje in energijo.

Z odločbo je vlada danes za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za infrastrukturo in energetiko, ki deluje v okviru ministrstva za infrastrukturo in energetiko, imenovala Patricijo Fon Furlan. Hkrati ji bo v petek prenehal položaj glavne inšpektorice inšpektorata za infrastrukturo.

Manjše tudi število direktoratov

Reorganizacija je zmanjšala tudi število direktoratov, pri čemer so bili posamezni ukinjeni oziroma združeni v nove organizacijske enote.

Vlada je tako danes za vršilko dolžnosti generalne direktorice novoustanovljenega direktorata za prostor, graditev in stanovanja imenovala Ašo Rogelj. Z dnem imenovanja ji je prenehal položaj generalne direktorice ukinjenega direktorata za prostor in graditev.

Za vršilko dolžnosti generalne direktorice novoustanovljenega združenega direktorata za okolje, naravo in podnebje je vlada imenovala Tanjo Bolte, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 17. januarja 2027. Z imenovanjem je Bolte prenehal položaj generalne direktorice ukinjenega direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada je sprejela tudi sklep o prenehanju položaja Katarini Groznik-Zeiler, generalni direktorici ukinjenega direktorata za naravo v ministrstvu za okolje in prostor. Prav tako je prenehal položaj vršilki dolžnosti generalnega direktorja ukinjenega direktorata za podnebne politike Zorani Komar.

Na ministrstvu za finance ukinili dva direktorata in oblikovali novega

Z reorganizacijo se je spremenilo tudi število in vrste direktoratov na ministrstvu za finance. Kot so sporočili z vlade, sta se ukinila direktorat za proračun ter direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko. Posledično s 17. julijem preneha položaj dotedanjima generalnima direktoricama teh dveh direktoratov, Katji Lautar in Mojci Pirnat.

Obenem se je na ministrstvu za finance oblikoval nov direktorat, in sicer direktorat za proračun ter ekonomsko in fiskalno politiko, ki ga bo na predlog ministra kot vršilka dolžnosti vodila Pirnat, in sicer od 18. julija do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Vlada z več kadrovskimi odločitvami na ministrstvu za izobraževanje

Vlada je imenovala tudi več vršilcev dolžnosti generalnih direktorjev direktoratov na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Ker je bil urad za mladino ukinjen in bo njegove naloge opravljal novoustanovljeni direktorat za mladino v omenjenem ministrstvu, je izdala tudi odločbo, s katero Tini Kosi preneha mandat direktorice urada.

S položaja generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih je vlada razrešila Branko Hrast Debeljak. Za v. d. generalne direktorice tega direktorata je imenovala Alenko Helbl. Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je bila Helbl vrsto let učiteljica slovenščine in nemščine, od septembra 2002 do maja 2022 na Šolskem centru Slovenj Gradec, prejšnji mandat je bila poslanka SDS v državnem zboru.

S položaja generalnega direktorja direktorata za znanost in inovacije je razrešila Tomaža Boha. Za v. d. generalnih direktorjev ločenih direktoratov za znanost in za investicije pa je imenovala Andreja Vastla in Tomaža Rozmana.

Vastl, ki bo kot v. d. generalnega direktorja vodil direktorat za znanost, je strokovnjak za varnost, krizno upravljanje in digitalno preobrazbo z dolgoletnimi izkušnjami na področju nacionalne varnosti, regulative in implementacije naprednih tehnologij v procese odločanja.

Rozman, ki bo kot v. d. generalnega direktorja vodil direktorat za investicije, pa je bil od decembra 2023 vodja sektorja za višje strokovno izobraževanje na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, še prej pa je vrsto let opravljal različne pomembne funkcije na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, so navedli v sporočilu.

Foto: STA Vlada je imenovala tudi v. d. generalnih direktoric direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter direktorata za visokošolsko izobraževanje in kompetence prihodnosti.

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo bo kot v. d. generalne direktorice vodila Mateja Urbančič Jelovšek, ki je od aprila 2008 ravnateljica osnovne šole Majde Vrhovnik, pred tem pa je vrsto let poučevala na razredni stopnji.

Direktorat za visokošolsko izobraževanje in kompetence prihodnosti pa bo kot v. d. generalne direktorice vodila Duša Marjetič, od leta 2019 je vodja sektorja za visoko šolstvo na ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo. Kot so sporočili, je Marjetič strokovnjakinja na področju visokega šolstva. Specializirana je za oblikovanje in izvajanje visokošolskih politik, razvoj podatkovno podprtih politik, spremljanje zaposljivosti diplomantov, digitalizacijo visokega šolstva ter vodenje nacionalnih in mednarodnih reformnih projektov.

Vsi so imenovani do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev. Z izjemo Urbančič Jelovšek, ki bo direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo vodila od 15. avgusta, so ostali imenovani s 17. julijem.

Vlada je imenovala tudi v. d. generalne direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje. Na to mesto je z 20. julijem imenovala Dragico Blatnik, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.