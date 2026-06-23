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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
23. 6. 2026,
11.54

Osveženo pred

27 minut

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osamosvojitev muzej vlada Ignacija Fridl Jarc Janez Janša Janez Janša

Torek, 23. 6. 2026, 11.54

27 minut

Vlada bo ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zaprisega ministrov nove vlade Republike Slovenije. Vlada. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc | Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc. | Foto Bojan Puhek

Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc.

Foto: Bojan Puhek

Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu - Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

S predlogoma sklepa, ki ju bo danes obravnavala vlada, se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije spet razdružila v dva ločena javna zavoda, izhaja iz predloga, ki je na dnevnem redu vladne seje.

Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani.

Vlada ga je združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije

Prejšnja vlada ga je leta 2023 združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, kjer so del namenili prav obdobju slovenske osamosvojitve.

Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc.

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