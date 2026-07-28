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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
11.28

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
policija PU Novo mesto

Torek, 28. 7. 2026, 11.28

48 minut

Visoka globa za 37-letnika: po avtocesti divjal s hitrostjo 258 km/h

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Prehitra vožnja | Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje se možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno se povečujejo posledice morebitnega trčenja. | Foto PU Novo mesto

Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje se možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno se povečujejo posledice morebitnega trčenja.

Foto: PU Novo mesto

Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 kilometrov na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so danes sporočili s PU Novo Mesto.

Voznik je dovoljeno hitrost prekoračil za 128 kilometrov na uro. Policija voznike ob tem opozarja, da je neprilagojena oziroma previsoka hitrost eden najpogostejših vzrokov za nastanek najhujših prometnih nesreč.

Z večanjem hitrosti se bistveno podaljšuje zavorna pot, zmanjšuje se možnost pravočasnega odziva na nepredvidene dogodke in močno se povečujejo posledice morebitnega trčenja. Upoštevanje omejitev hitrosti vseh udeležencev v prometu je zato eden ključnih dejavnikov za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

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