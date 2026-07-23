Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo kranjskega okrožnega sodišča, ki je nekdanjega otroškega animatorja, kateheta in novinarja obsodilo na tri leta in osem mesecev zaporne kazni. Moški je bil obsojen posedovanja in razširjanja posnetkov spolne zlorabe otrok, poroča časnik Dnevnik.

Sodba je po navedbah kranjskega okrožnega sodišča postala pravnomočna 7. julija. Sojenje je sicer zaradi občutljive tematike in vpletenosti mladoletnih otrok potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen.

Kot navaja Dnevnik, je na prvostopenjskem sodišču predsednica tričlanskega senata Maja Trček naštela 6.727 slik in posnetkov spolne zlorabe otrok, ki jih je predvsem v letu 2024 posedoval, nekatere med njimi pa tudi posredoval naprej v sklopu omrežij eDonkey, BitTorrent in VIP Torrent.

Je pa ob izreku sodbe sodnica Trček poudarila, da ni bil obsojen v delu obtožnice, ki se je nanašala na fotografije njegovih golih otrok. "Glede na izvedeni dokazni postopek smo presodili, da so te fotografije na računalniku nedvomno bile, vendar pa ne v takšni obliki in s takšnim namenom, da bi senat menil, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja," je po navedbah Dnevnika tedaj pojasnila sodnica.