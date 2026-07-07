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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
10.55

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Višje sodišče spolna zloraba zapor

Torek, 7. 7. 2026, 10.55

1 ura, 22 minut

Višje sodišče potrdilo 11 let zapora za zlorabo pastorke

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zloraba otrok | Slika je simbolična. | Foto Shutterstock

Slika je simbolična.

Foto: Shutterstock

Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je moškemu zaradi spolne zlorabe pastorke prisodilo 11 let zapora. Obsojeni je deklico redno zlorabljal in ji grozil od njenega 12. leta starosti vse do aretacije, poročajo Primorske novice.

Zavrnitev pritožbe obrambe je za časnik potrdila začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kopru Samanta Nusdorfer.

Sojenje pred senatom koprskega okrožnega sodišča, ki ga je vodila sodnica Kristina Bošnjak, se je začelo novembra 2024. Državna tožilka Nataša Valentič Kuštra je zaradi varstva osebnega in družinskega življenja oškodovanke sodišču predlagala izključitev javnosti. Sodišče je njeni zahtevi ugodilo in sojenje izpeljalo za zaprtimi vrati. Zaradi izključitve javnosti tako ni znano, kako se je zagovarjal obtoženi, sicer državljan BiH.

Na predobravnavnem naroku takrat 56-letnik ni priznal krivde in je očitke tožilstva zavračal. A ga je kazenski senat lani spoznal za krivega in ga obsodil po strožji opredelitvi kaznivega dejanja. Na javni razglasitvi sodbe mu je zaradi spolnega napada na otroka prisodil 11 let zapora. Podaljšal pa mu je tudi pripor, v katerem je dočakal pravnomočnost sodbe. V priporu je bil sicer od maja 2023, ko so ga koprski kriminalisti po prijavi žrtve aretirali.

Pastorko je zlorabljal približno štiri leta

Po navedbah Primorskih novic je nekatere okoliščine mogoče razbrati iz anonimizirane odločitve vrhovnih sodnikov, ki so odločali o zahtevi za varstvo zakonitosti na sklep o priporu. Obtoženi je pastorko začel zlorabljati, ko je bila stara 12 let, zlorabe pa je nadaljeval približno štiri leta. Žrtev je o spolnih zlorabah spregovorila pred tremi leti in očima prijavila policiji. K prijavi jo je spodbudil prijatelj, ko mu je zaupala svojo stisko.

Odvetnik obsojenega Marko Zorman sodbe višjih sodnikov še ni prejel. Je pa za Primorske novice že napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Ocenjuje namreč, da je sodišče med postopkom storilo eklatantne kršitve in delovalo pristransko. Obramba je že pred sojenjem neuspešno zahtevala izločitev dokazov in prenos sojenja na drugo sodišče.

Višje sodišče spolna zloraba zapor
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