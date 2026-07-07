Torek, 7. 7. 2026, 16.14
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Stanje na cestah
Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri
Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa prek prehoda Fernetiči.
Hitra cesta je trenutno zaprta v obe smeri, na Darsu pa voznike prosijo, naj upoštevajo navodila pristojnih služb in vozijo previdno.
🔥 [GOREČE VOZILO]— DARS (@DARS_SI) July 7, 2026
Vipavska hitra cesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta v obe smeri.
🚗 Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporedni regionalni cesti.
🚛 Obvoz za tovorna vozila je urejen prek prehoda Fernetiči.
Voznike prosimo, da upoštevajo navodila pristojnih… pic.twitter.com/DX2sq51jUt