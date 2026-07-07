Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri

Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa prek prehoda Fernetiči.

Foto: DARS

Hitra cesta je trenutno zaprta v obe smeri, na Darsu pa voznike prosijo, naj upoštevajo navodila pristojnih služb in vozijo previdno.