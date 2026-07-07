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Avtor:
M. L.

Torek,
7. 7. 2026,
16.14

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
vipavska hitra cesta zaprtje cesta DARS obvoz

Torek, 7. 7. 2026, 16.14

15 minut

Stanje na cestah

Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Vipavska hitra cesta ostaja zaprta | Foto Dars/X

Foto: Dars/X

Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila pa prek prehoda Fernetiči.

Stanje na cesti | Foto: DARS Foto: DARS

Hitra cesta je trenutno zaprta v obe smeri, na Darsu pa voznike prosijo, naj upoštevajo navodila pristojnih služb in vozijo previdno. 

 

vipavska hitra cesta zaprtje cesta DARS obvoz
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