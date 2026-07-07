Videoposnetek Slovenca sta ob obletnici ZDA uporabila Donald Trump in Bela hiša #video

Ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, ki so jo v Ameriki obeležili 4. julija, sta uradna profila ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Bele hiše delila videoposnetek, v uvodu katerega se pojavi tudi kader Kipa Svobode, ki ga je pred tremi leti ob obisku New Yorka posnel Slovenec Luka Stanovnik. Kratek posnetek zahajanja sonca v velikem jabolku pred katerim se razprostira veličastni kip, je zdaj povsem naključno našel pot v uradni video, ki ga je profil ameriškega predsednika delil z milijoni gledalcev po vsem svetu.

Leta 2023, ko se je snemalec, filmski ustvarjalec in fotograf Luka Stanovnik z ženo Niko mudil na potovanju v New Yorku, sta ikonični posnetek zahoda sonca, ki je zahajalo za Kipom svobode, posnela s tamkajšnjega turističnega trajekta, ki redno vozi po reki Hudson.

"Danes se Amerika, 250 let pozneje, prebuja kot svetilnik upanja – republika, zaupana svojim ljudem, in ideja, ki je spremenila svet. Narod, ki ga je vredno ohraniti. Sanje, ki jim je vredno slediti. Svoboda, ki jo brani vsaka generacija. Vse najboljše ob 250. obletnici, Amerika!" so ob uradnem posnetku zapisali ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA, na svojih uradnih omrežjih pa sta ga delila tako ameriški predsednik Donald Trump kot tudi profil Bele hiše.

Today, America wakes 250 years later as a beacon of hope, a republic entrusted to its people, an idea that changed the world.



A nation worth preserving. A dream worth pursuing. A freedom defended by every generation.



Happy 250th, America! 🇺🇸 pic.twitter.com/zbQNQmU22L — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2026

Za Siol.net je Stanovnik pojasnil, kako je do tega, da sta uradna profila POTUS (uradni profil ameriškega predsednika Donalda Trumpa) in Bele hiše v svojem voščilu ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA uporabila njegov začetni kader, sploh prišlo:

"V New York sva šla leta 2023 z namenom, da si mesto ogledava, ga raziščeva in tudi kaj zanimivega posnameva. Del Manhattna sem posnel tudi s helikopterja, a so se nastavitve na kameri popolnoma sesule in čeprav je nastal res osupljiv posnetek Manhattna, v katerem gre sonce čez prostor, kjer sta stala dvojčka (World Trade Center), je kader je ostal popolnoma uničen in neuporaben. Še dvakrat sem plačal let s helikopterjem, da bi ponovil posnetek iz podobne perspektive, a je prvič zagodlo vreme, drugič pa gost dim, ki se je valil zaradi požarov v Kanadi – ni se izšlo," se spominja Luka Stanovnik.

Posnetek Stanovnika New Yorka iz zraka, ki se mu je sfižil:

Plovba na lokalnem trajektu in ikonični posnetek

V obdobju razočaranja sta Luka in Nika iskala druge alternative in ubrala drugačen pristop: "Odpravila sva se na lokalni trajekt med New Jerseyjem in Manhattnom, ki se pelje tudi mimo Kipa svobode. Gre za dobro stvar, s katere se da lepo ogledati tudi mesto, ne bi zapravil veliko denarja," pove Stanovnik.

Nekaj stvari sta sicer pred odhodom načrtovala in se usedla na trajekt. "Ampak vseeno sva trikrat šla po isti liniji, da se je vse skupaj perfektno povezalo in naposled je nastal tudi ta kader. Kader sva nato naložila na različne platforme, kamor običajno objavljava svoje posnetke" je povedal Stanovnik in dodal:

Stanovnikov posnetek so ustvarjalci uradnega videa na platformah našli "povsem naključno"

"Obstaja namreč nešteto videoposnetkov, na katerih je iz te perspektive viden Kip svobode ob sončnem zahodu, a njim je nekako uspelo najti prav najinega. Ne vem kako, a zdaj smo tukaj, da so ta posnetek tudi uporabili v videu," je povedal Stanovnik, ki dodaja, da je bil ustvarjalcem njegov kader v uradnem videoposnetku všeč "povsem naključno". Dodaja, da je svoj posnetek kasneje uspel najti na eni izmed platform v svojem portfelju, poleg tega pa je posnetek zaradi določenih edinstvenih stvari na njem enostavno prepoznati (na primer v spodnjem levem kotu se pojavi ena izmed tovornih ladij, op. a.).

Posnetek si je v nekaj dneh ogledalo že več kot 5,5 milijona ljudi. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Med drugim so posnetke nekaterih drugih videoposnetkov Stanovnika že večkrat uporabili tudi v nekaterih Netflixovih serijah, kjer ustvarjalce kontaktirajo s posebnim sporočilom in nato se odkup posnetkov zgodi izven ustaljenih okvirjev.

Posnetke Stanovnika so uporabili tudi že v nekaterih Netflixovih serijah. Foto: Osebni arhiv Luka Stanovnik

Ni se zgodilo prvič ...

Ni pa to edinkrat, ko je Stanovnikov posnetek delil eden od svetovno znanih Zemljanov. Pred tremi leti je tako na primer njegov posnetek Starlinka, ki je bil posnet na Cresu, na omrežju X delil tudi lastnik podjetij Tesla in SpaceX ter najbogatejši Zemljan, ki je pred kratkim postal prvi bilijonar na svetu, Elon Musk.

Takole:

Stanovnikove fotografije, narejene v Zelencih, pa so ustvarjalci programa Davinci Resolve (gre za najbolj priznan program za barvno korekcijo in montažo) uporabili tudi na vhodni spletni strani. Njegove posnetke so iz različnih platform že uporabila tudi znana slovenska podjetja, med njimi Medex, Telekom Slovenije in drugi, njegovi posnetki pa so se znašli tudi v nekaterih slovenskih reklamah.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Spodnji videoposnetek oziroma portret, ki pove več o načinu dela Luke in Nike, je ustvaril ameriški youtuber Sam Newton, ki ima na omenjeni platformi več kot 200 tisoč sledilcev:

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