Veste, kje kupiti ustrezna zaščitna sredstva – maske, rokavice in razkužila?

Oglasno sporočilo

Na Petrolu lahko poleg zaščitnih rokavic in razkužil po novem najdete tudi trislojne zaščitne maske visoke kakovosti, izdelane v skladu s standardom za osebno varovalno opremo. Tako ob enkratni uporabi ne ščitijo zgolj drugih, ampak tudi vas, saj z visoko zmogljivostjo filtriranja preprečujejo nezaželene vplive iz okolja.

Še pred nekaj tedni je bilo skoraj nepredstavljivo, da bo med najbolj dragocene dobrine, ki jih bomo iskali na prodajnih policah, moč prišteti izdelke, kot so toaletni papir, kvas, pa tudi zaščitne maske. V času, ko varen obisk trgovine pomeni pokrivanje nosu in ust, sta svetovni trg preplavila povpraševanje po zaščitnih maskah in ponudba različnih rešitev za enkratno ali večkratno uporabo. Toda, kako izbrati pravo? Velja si namreč zapomniti: vse maske niso enake in ne ponujajo enake stopnje zaščite.

Na to opozarjajo tudi v Petrolu, kjer so k ponudbi zaščitnih rokavic in razkužil pred kratkim dodali še zaščitne maske za enkratno uporabo. A ne kakršne koli.

V poplavi ponudbe neustreznih zaščitnih mask nepreverjene kvalitete, so v Petrolu eni redkih, ki ponujajo zaščitne maske izdelane v skladu s standardi za osebno zaščitno opremo, s slovensko deklaracijo in slovenskimi navodili za uporabo.

Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo zaščitno masko?

Zaščitna sredstva – maske – se delijo na kirurške maske, ki ščitijo pri izdihu (in tako pomagajo, da ne okužimo drugih), ter respiratorne maske, ki nas ščitijo ob vdihu in zato delujejo kot osebno zaščitno sredstvo, ki nas varuje pred nezaželenimi vplivi iz okolja. Respiratorne maske se, glede na svojo sposobnost filtriranja, v skladu z evropsko zakonodajo delijo še na zaščitne razrede FFP oz. "Filtering Facepiece Particles".

Tako morate biti ob nakupu zaščitne maske pozorni predvsem na standard, ki je naveden na njeni embalaži. Standard EN 14683:2019 bo tako pomenil, da je maska kirurška, standard EN 149:2001+A1:2009 pa, da je respiratorna. Prva bo pred nami varovala druge, druga pa bo pred vplivi iz okolja varovala nas.

Zaščitne maske razreda FFP1, ki filtrirajo kar 80 % delcev

Trislojne obrazne maske za enkratno uporabo, ki jih najdete v naši ponudbi, tako štejemo med respiratorne maske, s stopnjo zaščite FFP1. Zagotavljajo filtracijo kar 80 % delcev pri vdihavanju, pri izdihavanju pa prepuščajo največ 22 % delcev iz okolja. Notranji sloj zaščitne maske filtrira večje delce, srednji sloj je sestavljen iz antibakterijskega materiala in služi kot sekundarni zaščitni filter, zunanji sloj zaščitne maske pa je iz ultra tankega filtrirnega sloja.

Maske so izdelane v skladu s standardom EN 149:2001+A1:2009, ki zagotavlja zaščito pred vdihavanjem prahu, dima, hlapov in plinov in pred drugimi nezaželenimi vplivi iz okolja. Tako nas bodo maske ščitile ob uporabi v večjih prostorih, kjer ni veliko ljudi, pa tudi na odprtem. Idealno torej za naslednji, še varnejši obisk trgovine ali lekarne.

Trislojne obrazne maske razreda FFP1 in standarda EN 149:2001+A1:2009 so na voljo v pakiranju po 50 kosov. Kupite jih lahko na najbližjem Petrolu, pa tudi v spletni trgovini Petrol eShop, kjer vam maske dostavimo do vrat doma. Ponudba zaščitnih mask je na voljo tudi vsem manjšim podjetjem, kjer bi radi zaščitili svoje zaposlene ali obiskovalce. Za nakup se obrnite na elektronski naslov veleprodaja.petrol@petrol.si.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol.