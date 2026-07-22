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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
16.55

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Levica Vesna Urša Zgojznik Državni zbor

Sreda, 22. 7. 2026, 16.55

15 minut

Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine

Avtorji:
Sa. B., STA

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Uroš Macerl | Po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja. | Foto STA

Po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja.

Foto: STA

Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v DZ, kjer "v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje". Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane.

Kot so v Vesni-zeleni stranki zapisali v današnjem sporočilu za javnost, po skupnem nastopu z Levico na letošnjih parlamentarnih volitvah ter zavezi, da postopno zbližajo delovanje obeh političnih strank na programskem, komunikacijskem in kadrovsko-organizacijskem področju tako na lokalni kot na evropski ravni, Levica v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje.

Po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja.

Macerl ugotavlja, da Vesnine programske rešitve iz skupnega Volilnega manifesta, predvsem na področjih boja proti previsokim življenjskim stroškom, energetike, prehranske, podnebne in obrambne varnosti, mobilnosti ter transporta ostajajo pred vrati DZ, "medtem ko se opozicija izgublja v nepomembnih osebnih spopadih, vprašanja na teh ključnih področjih pa ostajajo neodgovorjena".

"V obdobju po volitvah v DZ z iskrenim razočaranjem ugotavljamo, da progresivne politične stranke v Sloveniji, vključno z Levico, volilni rezultat še vedno razumejo kot sredstvo za zagotovitev položajev posameznikom in delitev finančnih prilivov. Pri tem programi, predvolilne obljube in dejanska skrb za razvoj Slovenije ostajajo v drugem planu," so kritični v Vesni.

Stranko so ustanovili, da v slovenski parlament pripeljejo zelene politike

Poudarili so, da stranke niso ustanovili s ciljem, da na podlagi doseženega volilnega rezultata prejemajo proračunska sredstva, ampak da v slovenski parlament pripeljejo zelene politike in z vso energijo, znanjem, izkušnjami vseh svojih članov aktivno vplivajo na najpomembnejše odločitve v zvezi z razvojem Slovenije. Pri tem so med drugim izpostavili nujna prilagajanja politik podnebnim spremembam, vedno večjo socialno razslojenost, celo sovraštvo drugače mislečih in načrtovano gradnjo druge jedrske elektrarne.

Ocenili so, da je obdobje po volitvah v DZ to razliko v razumevanju ciljev, povolilnih obveznosti ter skupnega delovanja strank, ki so na volitvah nastopile z obljubo po novi, skupni prihodnosti, docela razkrilo. "Zaradi nesposobnosti progresivnih strank, da se povežemo v močno politično silo, ki daje prednost rešitvam in preseganju razlik med nami, reševanje teh eksistencialnih vprašanj prepuščamo populistični desnici," je ocenila sopredsednica Vesne Urša Zgojznik.

Vsem volivcem, ki so jim na volitvah namenili glas, so se še enkrat zahvalili in jim sporočili, da se bodo enako odločno borili za teme, ki bodo odločilno vplivale na razvoj Slovenije in prihodnost prihodnjih generacij.

Označena glasovnica s tajnega glasovanja o imenovanju Zorana Stevanovića za predsednika DZ.
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