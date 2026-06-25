Verižno trčenje na primorski avtocesti. Dars ima sporočilo za voznike.

Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zaradi naleta več vozil zaprt vozni pas, zaradi česar nastaja daljši zastoj. Na kraju so že intervencijske službe in avtovleke, promet pa naj bi po trenutnih ocenah znova stekel nemoteno v približno eni uri, so sporočili z Darsa. Voznikom na terenu delijo tudi vodo, pristojni pa pozivajo k strpnosti in doslednemu ustvarjanju reševalnega pasu.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se je nesreča zgodila v delovni zapori pred Postojno. Zaradi trčenja je promet oviran, na odseku pa že nastaja zastoj.

Po zadnjih informacijah je zaprt levi vozni pas, vozniki pa morajo računati na zamudo, ki trenutno znaša več kot pol ure.

Nova nesreča v območju del

Promet skozi območje poteka po desnem voznem pasu, zaradi povečanega prometa in del na cesti pa se zastoji hitro podaljšujejo.

Voznikom, ki se odpravljajo proti Obali, pristojni priporočajo dodatno previdnost in spremljanje prometnih informacij, saj se lahko razmere na avtocesti hitro spreminjajo.