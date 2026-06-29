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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
10.38

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešane osebe pogrešana policija

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 10.38

1 ura, 18 minut

Veliki iskalni akciji za pogrešanim 72-letnikom. Ste ga videli?

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Mihael Hode, pogrešana oseba | Pogrešani je neznano kam odšel v soboto okoli 10. ure. | Foto PU Novo mesto

Pogrešani je neznano kam odšel v soboto okoli 10. ure.

Foto: PU Novo mesto

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je od sobote pogrešan 72-letni Mihael Hode iz Globokega pri Brežicah. Ker ima demenco, bi lahko bil dezorientiran. Pogrešanega so med koncem tedna iskali v dveh obsežnih iskalnih akcijah, a ga do danes še niso našli.

Pogrešani je neznano kam odšel v soboto okoli 10. ure. Visok je okoli 160 centimetrov, je vitke postave in ima kratke sive lase ter značilno sključeno hojo. Oblečen naj bi bil v karirasto srajco in modre dolge hlače ter obut v temno obutev. Pri sebi naj ne bi imel mobilnega telefona.

Policisti so takoj po prejemu obvestila začeli iskati pogrešano osebo. V soboto in nedeljo sta tako potekali obsežni iskalni akciji, v katerih so poleg policistov sodelovali tudi vodniki službenih psov za iskanje pogrešanih oseb, pripadniki Slovenske vojske in gasilci. Kljub intenzivnemu iskanju pogrešanega še niso našli, aktivnosti za izsleditev pa nadaljujejo.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali imeli kakršnekoli informacije o tem, kje je, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.

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