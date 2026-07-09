Zaposlene na vsaj petih ministrstvih čaka sprememba pravilnika dela od doma, ki bo o zdaj strožji, poroča Delo . Izkazalo se je namreč, da imajo ministrstva glede dela od doma dokaj ohlapne, predvsem pa neenake pravilnike. Tako je v zadnjem času od doma delala kar četrtina javnih uslužbencev.

Na ministrstvu za pravosodje so po poročanju Dela napovedali spremembe pravilnika o delu na domu. Neuradno naj bi to vrsto dela prepovedali ob ponedeljkih in petkih ter dan pred dopustom in dan po njem. Od zdaj se bo od doma lahko namesto deset dni na mesec delalo osem dni na mesec. Pravilnik naj bi se spremenil s 1. septembrom, zaposleni pa bodo o spremembah pravočasno obveščeni.

Trenutno je sicer na pravosodnem ministrstvu 213 zaposlenih, od tega jih ima 161 sklenjen aneks k pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu.

Pravilnike dela od doma bodo zagotovo spremenili na petih ministrstvih



Razen na pravosodnem ministrstvu tudi drugi resorji napovedujejo ali so že sprejeli spremembe. Interne pravilnike bodo gotovo spremenili na petih ministrstvih, in sicer na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve, ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ter ministrstvu za okolje in prostor. Interni pravilnik preverjajo tudi na ministrstvu za kmetijstvo, na začetku junija so nov pravilnik dela od doma že sprejeli tudi na kulturnem ministrstvu, piše Delo.



Če bo vlada to zahtevala, bodo interni akt spremenili tudi na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Od doma dela 24 odstotkov zaposlenih na ministrstvih

Vse skupaj je na 14 ministrstvih zaposlenih skoraj 21 tisoč uslužbencev, od tega jih lahko na daljavo dela skoraj pet tisoč oziroma slabih 24 odstotkov.

Največ zaposlenih lahko od doma dela na združenem ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU), ki združuje tri nekdanja ministrstva, in sicer za notranje zadeve (MNZ), javno upravo (MJU) in digitalno preobrazbo (MDP), vodi pa ga Franci Matoz. Od doma lahko dela 1.499 zaposlenih, kar pomeni 911 na nekdanjem MNZ, 286 na nekdanjem MJU in 302 na nekdanjem MDP.

Na nekaterih ministrstvih je možnost dela od doma omogočena skoraj vsem. Na ministrstvu za zdravje ima od 228 uslužbencev aneks o delu na daljavo sklenjenih 218 zaposlenih, na okoljskem resorju pa je ta možnost vključena v pogodbe o zaposlitvah vseh njihovih uslužbencev. Tudi na nekdanjem ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki je zdaj del MNZJU, imajo možnost dela na daljavo vsi zaposleni.

Ponekod omogočenih tudi 12 dni dela od doma

Po številu dni najbolj izstopa ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer je delo na daljavo mogoče od enkrat do največ 12-krat na mesec, izjemoma tudi večkrat, če za to obstajajo posebej utemeljeni razlogi.

Bolj strogi so na ministrstvu za kulturo, kjer zaposleni praviloma lahko delajo na domu le en dan na teden, ob ponedeljkih in petkih pa ne, podobno je na ministrstvu za zdravje, kjer delo od doma ni dovoljeno ob ponedeljkih. Na obrambnem ministrstvu s kar 7.689 zaposlenimi pa je delo na domu omejeno na največ en dan na teden, vendar ne tik pred dopustom ali po njem oziroma ob praznikih, še piše Delo.

Na drugih ministrstvih so omejeni le po številu dni, na primer od doma lahko delajo dva ali tri dni na teden oziroma deset ali dvanajst dni na mesec, a ni pomembno, kateri dan je to.