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Avtor:
M. L.

Torek,
7. 7. 2026,
16.10

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
požarna ogroženost požar kurjenje URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Torek, 7. 7. 2026, 16.10

13 minut

Velika požarna ogroženost: prepovedani kresovi, ognjemeti in kurjenje

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Požar Kras | Ukrep bo veljal do preklica. | Foto Ana Kovač

Ukrep bo veljal do preklica.

Foto: Ana Kovač

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Ukrep začne veljati v sredo, 8. julija 2026, veljal pa bo do preklica.

Po podatkih URSZR so razlog za razglasitev predvsem pomanjkanje padavin, visoke temperature in napoved nadaljevanja suhega vremena v prihodnjih dneh. Zaradi povečane nevarnosti za nastanek in širjenje požarov je v naravnem okolju uveden strožji režim ravnanja.

V času razglašene velike požarne ogroženosti so prepovedani požiganje, kurjenje in prižiganje ognja v naravnem okolju, prav tako je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki bi lahko povzročile požar.

Kurjenje kresov je prepovedano. | Foto: Katja Kodba/STA Kurjenje kresov je prepovedano. Foto: Katja Kodba/STA

Prepovedani so tudi kurjenje kresov, izvajanje ognjemetov, požiganje ob območjih infrastrukturnih objektov, uporaba predmetov, naprav ali izvajanje aktivnosti izven pozidanih površin, pri katerih obstaja možnost nastanka požara.

Pristojni organi opozarjajo, da bo v času razglašene velike požarne ogroženosti potekal poostren nadzor. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta preverjala spoštovanje ukrepov in ukrepala ob ugotovljenih kršitvah.

Previdnost je pomembna

V naravi lahko že majhna nepazljivost povzroči velik požar. Med najnevarnejšimi ravnanji so odmetavanje cigaretnih ogorkov, uporaba odprtega ognja in dejavnosti, pri katerih nastajajo iskre. Če kljub previdnosti v naravnem okolju pride do požara ali ga opazite, ga poskušajte pogasiti le, če je to varno in mogoče. Ob tem je treba čim prej poklicati številko za klic v sili 112 in sporočiti čim natančnejšo lokacijo požara.

URSZR prebivalce poziva k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju prepovedi, saj lahko v razmerah suhega in vročega vremena že manjši vir vžiga povzroči hitro širjenje ognja.

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