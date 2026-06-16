Velika neumnost: mladi slovenski voznik ekspresno ostal brez izpita

Policisti so v ponedeljek na območju občine Apače v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, izmerili hitrost voznika začetnika, ki je vozil 111 kilometrov na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, na pristojno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.