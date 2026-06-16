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Avtor:
M. T.

Torek,
16. 6. 2026,
15.08

Osveženo pred

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policija Hitrost Vozniško dovoljenje prekršek

Torek, 16. 6. 2026, 15.08

1 ura, 6 minut

Velika neumnost: mladi slovenski voznik ekspresno ostal brez izpita

Avtor:
M. T.

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slovenska policija, policaj, policaja | Policisti so vse udeležence cestnega prometa znova opozorili na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč. | Foto STA

Policisti so vse udeležence cestnega prometa znova opozorili na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč.

Foto: STA

Policisti so v ponedeljek na območju občine Apače v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, izmerili hitrost voznika začetnika, ki je vozil 111 kilometrov na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, na pristojno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so vse udeležence cestnega prometa znova opozorili na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč.

policija Hitrost Vozniško dovoljenje prekršek
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