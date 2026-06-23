Po osvežitvi, izdelkih za najmlajše in pikniku je v četrti oddaji Najboljši med policami prišel čas za zdrav in uravnotežen življenjski slog. Poletje je obdobje, ko želimo biti polni energije, se dobro počutiti in posegati po kakovostnih živilih, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Ker je Sparu mar za vaše dobro počutje, smo tokrat iskali ravnotežje med okusom, kakovostjo in ceno. Preverjali smo, kdo se med policami najbolje znajde, ko je treba izbrati zdrave, kakovostne in telesu prijazne izdelke, ki nam dajejo energijo za dolge poletne dni. Katera ekipa se je bolje znašla med policami zdrave prehrane in kdo je pokazal največ znanja o izdelkih za uravnotežen življenjski slog? Preverite v videu.

Najboljši med policami, v kateri se bodo pari tekmovalcev pod vodstvom Davida Urankarja podali v pravo bitko med policami. Dobrodošli v četrti oddaji! Oglejte si video in sodelujte v nagradni igri. Nakupovanje je ena tistih stvari, za katere smo prepričani, da jih obvladamo. Vemo, kje najdemo najljubše izdelke, poznamo cene in police, po katerih se gibljemo skoraj na pamet. A kako dobro bi se znašli, če bi morali vse to dokazati pod pritiskom časa? Odgovor prinaša nova oddaja, v kateri se bodo pari tekmovalcev pod vodstvom Davida Urankarja podali v pravo bitko med policami. Dobrodošli v četrti oddaji!

Foto: Siol.net

Kdo je nastopal v četrti oddaji?

V zeleni ekipi sta nastopili Bojana in Marjeta, prijateljici, ki se trudita živeti aktivno in uravnoteženo. Marjeta prisega predvsem na jutranje sprehode s psom, tudi Bojana pa se po svojih najboljših močeh trudi v vsakdan vključevati zdrave navade in gibanje. Njuna nasprotnika sta bila Andrej in Aleksej, ki pravi, da so fitnes, zdrava prehrana in dobra hidracija pomemben del njegovega vsakdana, zelenjava pa se na njegovem jedilniku znajde vsaj enkrat na dan. Bodo svoje znanje o zdravem življenjskem slogu znala unovčiti tudi v tekmovanju Najboljši med policami?

Foto: Siol.net

Tudi v četrti oddaji smo sledili preverjenemu ritmu. Pred tekmovalci so bili trije izzivi, ki so preverili hitrost, spretnost in poznavanje izdelkov za zdrav življenjski slog. Najprej so se morali podati med police in v omejenem času poiskati čim več izdelkov s pripravljenega seznama. Sledil je preizkus poznavanja cen, kjer je odločal občutek za vrednost izdelkov, o končnem zmagovalcu pa je odločal še veliki kviz znanja. Zmagovalna ekipa je domov odnesla darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov, vsi tekmovalci pa so prejeli tudi lepo napolnjene Sparove vrečke z izdelki.

Čas je bil, da se tekmovanje začne. Smo pripravljeni? Gremo med police!

Foto: Siol.net

Prvi izziv: Tekma med policami

V prvem izzivu so morali tekmovalci dokazati, kdo se najbolje znajde med policami z izdelki za zdrav življenjski slog. Na voljo so imeli le 60 sekund, da v nakupovalni voziček zberejo čim več izdelkov s pripravljenega seznama. Med drugim so iskali ovsene ploščice SPAR Vital, mešanico oreščkov, beljakovinske napitke, polnozrnate riževe vaflje, veganski ovseni napitek, polnozrnati rižev kruh brez glutena, bio sok rdeče pese, kokosovo olje in agavin sirup.

Hitro se je izkazalo, da je poznavanje zdrave prehrane eno, poiskati prave izdelke v eni minuti pa nekaj povsem drugega. Ko se je začelo odštevanje, so vozički zdrveli med police. Tekmovalci so iskali prave izdelke, preverjali embalaže in skušali v eni minuti nabrati čim več pravilnih zadetkov. Vsak pravilno izbran izdelek je prinesel točko, zato je bila pomembna vsaka odločitev.

Po preštetju izdelkov se je izkazalo, da je bila v prvem izzivu uspešnejša rdeča ekipa. Andrej in Aleksej sta našla pet izdelkov, Bojana in Marjeta pa tri. Prednost dveh točk sicer ni bila velika, a je rdeči ekipi prinesla pomembno popotnico za nadaljevanje tekmovanja.

Foto: Siol.net

Drugi izziv: Cene med policami

Dejstvo je, da ni pomembno le, kaj kupiš, temveč tudi, kako dobro poznaš vrednost svojih izbir. V drugem izzivu je zato prišlo na vrsto ugibanje cen. Tekmovalci so imeli 45 sekund časa, da ocenijo vrednost treh izdelkov s seznama zdrave prehrane, točko pa je prejela ekipa, ki se je s svojo oceno najbolj približala dejanski ceni izdelka.

Tokrat so morali ugibati cene beljakovinskega napitka SPAR High Protein Whey Classic (1,09 evra), bio polnozrnatih riževih vafljev Natur*pur (0,70 evra) in hrustljavih kruhkov SPAR Vital (2,05 evra).

Bi cene teh izdelkov ocenili bolje kot tekmovalci v oddaji Najboljši med policami? V videu preverite, kako uspešni so bili pri ugibanju in katera ekipa je bila bližje pravim cenam.

Foto: Siol.net

Tretji izziv: Veliki kviz znanja

Po drugem izzivu je bilo jasno le eno: boj za zmago ostaja povsem odprt, o končnem zmagovalcu pa bo odločal še veliki kviz znanja. Po dveh izzivih je bil rezultat 6 : 5 v korist rdeče ekipe.

V kvizu znanja so morali tekmovalci v 60 sekundah odgovoriti na čim več vprašanj o prehrani, gibanju in zdravem življenjskem slogu. Vsak pravilni odgovor je prinesel točko, zato prostora za napake skoraj ni bilo. Tekmovalci so morali pokazati, kako dobro poznajo osnove zdrave prehrane. Med drugim so odgovarjali na vprašanja o beljakovinah, ki so pomembne za mišice, o najbolj zdravi pijači za vsak dan ter o razlikah med nasičenimi in nenasičenimi maščobami. Preverili so tudi svoje znanje o poletnih živilih, vitaminih in sestavinah, ki jih pogosto najdemo na krožnikih vseh, ki prisegajo na uravnotežen življenjski slog. Bi vedeli, katero živilo vsebuje več vitamina C: limona ali paprika? Ali pa iz katere sestavine pripravimo priljubljeno hladno juho gazpačo?

Foto: Siol.net

Napetost je bila velika, saj je bilo pred zadnjim izzivom med ekipama le točko razlike. Kako uspešni so bili tekmovalci pri odgovarjanju na vprašanja? Preverite v videu.

Sta dekleti iz zaostanka prišli do zmage?

Andrej in Aleksej sta v odločilnem izzivu zbrala šest pravilnih odgovorov in tekmovanje zaključila z 12 točkami. Bojana in Marjeta sta za zmago potrebovali najmanj sedem pravilnih odgovorov. Jima je uspelo? Izkazalo se je, da sta bili v kvizu še uspešnejši od svojih nasprotnikov. Zbrali sta kar osem pravilnih odgovorov in s skupno 13 točkami pripravili preobrat ter slavili zmago v četrti oddaji Najboljši med policami. Za nagrado sta prejeli darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov, ki ju bosta lahko porabili za svoj naslednji zdravi nakup.

Hvala, ker ste bili z nami v tokratni epizodi Najboljši med policami. Za vse naše bralce pa še misel za poletje: "Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran," polna košarica svežine iz Spara pa lahko poskrbi za lahkotno, zdravo in energično poletje. Izberite kakovost, uživajte v odličnih okusih in ostanite najboljši med svojimi policami.

Foto: Siol.net

Spremljajte oddajo Najboljši med policami Za nami je že četrta oddaja Najboljši med policami. Tokrat smo raziskovali svet zdravega življenjskega sloga in preverjali, kdo se bolje znajde med policami z izdelki za dobro počutje, energijo in aktivne poletne dni. Pred nami je le še zadnja oddaja letošnje sezone, v kateri bodo tekmovalci preizkusili svoje znanje, spretnost in taktiko v še enem napetem obračunu med policami. Tokrat se bomo posvetili brezskrbnemu in varnemu dopustu ter izdelkom, ki jih na poletnih potovanjih ne sme manjkati.

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