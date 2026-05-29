V letošnji akciji nadzora nad zakonitostjo gradenj je bilo ugotovljeno, da je bil nedovoljen vsak drugi pregledani objekt. To je precej več kot lani, ko je bil nedovoljen približno vsak četrti objekt, so sporočili iz inšpektorata za naravne vire in prostor. Podatki kažejo, da se stanje na terenu ne izboljšuje.

Gradbena inšpekcija je akcijo nadzora izvajala med 19. januarjem in 18. majem na območjih brez predhodnih prijav ali pobud. Cilj je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj že v času izvajanja del – torej še preden bi bili objekti dokončani ali vseljeni.

Več kot polovica objektov brez dovoljenj

V nadzoru je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev, ki so skupaj uvedli 127 postopkov, od tega 125 upravnih in dva prekrškovna. Namesto načrtovanih 100 pregledov so jih opravili 180. Nadzor je bil usmerjen predvsem v gradnjo zahtevnejših in manj zahtevnih objektov, ki so z vidika prostora bolj izpostavljeni tveganjem.

Od 125 postopkov je bilo do 18. maja zaključenih 54. V teh je bilo ugotovljenih 29 nedovoljenih objektov, kar predstavlja 53,7 odstotka pregledanih primerov. Delež vseh izdanih odločb v že zaključenih postopkih je 62,9 odstotka. Problematika nedovoljenih gradenj ostaja, saj je bil v letošnjem nadzoru nedovoljen že vsak drugi objekt v gradnji (53,7 odstotka), medtem ko je bil lani nedovoljen vsak četrti objekt.

Kršitve od neurejenih gradbišč do pomanjkljive dokumentacije

Inšpektorji so skupaj izdali 34 upravnih odločb. Poleg odločb zaradi nelegalnih, neskladnih in nevarnih gradenj je bilo izdanih tudi pet odločb za odpravo nepravilnosti pri izvajanju del. Najpogosteje so ugotavljali neustrezno označena ali nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo in neprijavljen začetek gradnje.

V štirih primerih so investitorje zgolj opozorili in jim določili rok za odpravo pomanjkljivosti. Več postopkov je bilo tudi ustavljenih, ko so bile nepravilnosti odpravljene ali niso bile potrjene. Vsi postopki sicer še niso zaključeni, saj v 71 inšpekcijskih zadevah ugotovitveni postopki še potekajo, zato se lahko končni delež ugotovljenih nedovoljenih gradenj po zaključku vseh postopkov še spremeni.

V okviru akcije sta bila uvedena dva prekrškovna postopka, v katerih sta bili izdani odločbi z globami v skupni višini štiri tisoč evrov.

Sodobna tehnologija razkriva črne gradnje

Pomemben del nadzora je predstavljala uporaba daljinskega zaznavanja, predvsem na območju enote Novo mesto. Na podlagi teh metod so inšpektorji odkrivali sume nelegalnih gradenj, novih utrjenih površin in drugih posegov v prostor. Kar 75 odstotkov odločb na tem območju temelji na ugotovitvah daljinskega zaznavanja, preostanek pa na neposrednih ugotovitvah inšpektorjev.