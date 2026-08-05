Velik odziv na osnutek zakona o demografskem skladu

Ministrstvo za finance je v javni obravnavi in predhodnem medresorskem usklajevanju osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu prejelo odzive več kot 40 posameznih deležnikov iz strokovne in splošne javnosti. Napoveduje, da jih bo temeljito proučilo in da se bo obravnava nadaljevala tudi na ESS.

"V medresorskem usklajevanju in javni obravnavi predloga zakona smo prejeli odzive več kot 40 posameznih deležnikov, kar je glede na pomembnost učinkov predlaganega zakona pričakovano," so v sporočilu ob današnjem izteku javne obravnave osnutka zapisali na ministrstvu.

Med drugim so prejeli odzive ministrstev, državnega odvetništva, komisije za preprečevanje korupcije, računskega sodišča, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje, Modre zavarovalnice, Kapitalske družbe, SID banke, Slovenskega inštituta za revizijo, več društev upokojencev in sindikatov.

Kot navaja ministrstvo, se ena skupina predlogov nanaša na krepitev preprečevanja nasprotja interesov, integritete in strokovnosti pri upravljanju sklada in njegovih naložb ter na postopke uveljavljanja odgovornosti posameznikov.

"Pri tej skupini predlogov nas še posebej veseli, da smo jih prejeli ne le od pristojnih organov in institucij z vidika njihovega področja dela, temveč neodvisno tudi od posameznikov. To kaže, da je predlog zakona tudi v tem pogledu vzbudil zanimanje širše javnosti, ki je glavna ciljna skupina ukrepov predlaganega zakona," pravijo.

Druga skupina predlogov se nanaša na sestavo in imenovanje organov sklada, kar so po navedbah ministrstva pričakovani odzivi pri vzpostavljanju tako pomembnega subjekta.

Posebno vrednost za nadaljnje delo ministrstva za finance pri pripravi predloga zakona imajo predlogi, ki se nanašajo na dodatno razjasnitev in obrazložitev posameznih določb, saj neposredno prispevajo k jasnosti in izvedljivosti zakona v praksi, sporočajo.

Pomembna skupina predlogov pa se nanaša na vprašanja v zvezi z viri financiranja in strukturo premoženja sklada, pri čemer ministrstvo ugotavlja, da v strokovni in splošni javnosti ni enotne predstave o vlogi tega sklada.

"Ob tej priložnosti zato znova poudarjamo, da namen sklada ni nadomestitev obstoječega pokojninskega sistema, temveč dolgoročno dopolnilno financiranje ukrepov na področju demografije in skrbi za starejše," poudarjajo.

Napovedujejo, da bodo vse prejete odzive in predloge tako z vidika posameznih rešitev kot njihovega skupnega učinka temeljito preučili ter na tej podlagi pripravili morebitne dopolnitve predloga zakona.

Razpravo o predlogu zakona bodo po lastnih zagotovilih nadaljevali tudi v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Cilj je oblikovati premišljene in kakovostne rešitve, ki bodo v največjo korist Sloveniji ter njenim državljankam in državljanom, poudarjajo.

"Z vzpostavitvijo Nacionalnega demografskega sklada želimo zagotoviti neposredne vire za dolgoročno financiranje pokojnin, s čimer bi prispevali k večji stabilnosti pokojninskega sistema in okrepljeni socialni varnosti za sedanje ter prihodnje generacije. Z združitvijo državnih naložb pod eno streho želimo zagotoviti tudi večjo transparentnost, boljši nadzor in profesionalno upravljanje ter plemenitenje državnega premoženja," so utemeljili.