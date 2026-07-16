Včeraj popoldne pri Grosuplju: na svoji posesti streljal z orožjem

Na območju Grosuplja so v četrtek popoldne posredovali policisti zaradi streljanja na zasebni posesti. Policisti so po prihodu na kraj v hiši našli več kosov orožja, večjo količino nabojev in kovinski bokser.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so jih o streljanju na zasebni posesti obvestili v popoldanskih urah. Ker je obstajal sum, da bi lahko bila ogrožena življenje ali varnost ljudi, so policisti vstopili v hišo in zavarovali kraj dogodka.

Pri osebi so zasegli dva kosa strelnega orožja, šest nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Vse zasežene predmete bodo podrobneje pregledali in preverili, ali jih je oseba imela v zakoniti posesti.

Policija preverja okoliščine dogodka

V streljanju po do zdaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan. Policisti zdaj preverjajo vse okoliščine dogodka in ugotavljajo, ali sta bila s streljanjem ogrožena življenje ali varnost drugih ljudi.

Ob tem bodo preverili tudi, ali je oseba izpolnjevala pogoje za posedovanje orožja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Na Policijski upravi Ljubljana podrobnosti o identiteti osebe niso razkrili.