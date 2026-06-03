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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
10.48

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policija Velika Britanija protesti umor študent

Sreda, 3. 6. 2026, 10.48

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Val ogorčenja po policijskem umoru študenta: izbruhnili protesti

Avtorji:
K. M., STA

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Southampton | Izbruhnili so protesti proti policiji. | Foto Reuters

Izbruhnili so protesti proti policiji.

Foto: Reuters

V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožil posnetek ravnanja policistov ob posredovanju v Southamptonu, kjer je sikh zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila kljub njegovim opozorilom, da je bil zaboden. Morilec je bil v ponedeljek obsojen, v mestu pa so izbruhnili protesti proti policiji.

Sodišče je v ponedeljek 23-letnega Vickruma Digwo obsodilo na dosmrtni zapor, v katerem mora preživeti najmanj 21 let, za umor 18-letnega Henryja Nowaka. Tega je v Southamptonu na jugu Anglije z nožem z 21-centimetrskim rezilom, ki naj bi ga nosil v skladu s svojo vero, zabodel 3. decembra lani, ko se je Nowak po druženju s člani svoje univerzitetne nogometne ekipe vračal domov.

Na dan prišel posnetek 

Po sojenju je policija s privoljenjem žrtvine družine v torek objavila posnetek dogajanja, ki ga je posnela policijska kamera. Ta razkriva, da je sikh policistom ob njihovem prihodu zatrdil, da je bil žrtev rasističnega napada in da je ravnal v samoobrambi. Videti je tudi Nowaka, kako leži na tleh in jim večkrat s šibkim glasom reče, da ne more dihati in da je bil zaboden.

Policisti po razgovoru z Digwo Nowaka vklenejo v lisice in mu povedo, da je aretiran, nato se ta neha odzivati.

Policijska enota je sporočila, da se je zaradi dogajanja sama napotila na pristojni nadzorni organ, ki že preiskuje ravnanje policije.

Starmer: Policija mora odgovoriti na več resnih vprašanj 

Premier Keir Starmer je v torek ta korak označil za pravilnega, sam posnetek pa opisal kot pretresljiv in priznal, da mora policija odgovoriti na več resnih vprašanj.

Oče žrtve je ravnanje policije z njegovim sinom označil za nehumano in ponižujoče. Kot pa je dejal, ne želijo, da se njegova smrt uporabi za ustvarjanje novih delitev, sovraštva ali napetosti.

Protesti | Foto: Reuters Protesti Foto: Reuters

Tudi notranja ministrica Shabana Mahmood je ljudi pozvala, naj ne dovolijo, da bi umor obrnil skupnosti drugo proti drugi. "Obsoditi moramo tiste, ki v tej tragediji iščejo osebni politični dobiček," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala v parlamentu.

Vodja skrajno desne stranke Reform UK Nigel Farage je po drugi strani menil, da bi se morali ljudje na obravnavo Nowaka odzvati s "hladnim besom", češ da gre pri dogajanju za dokaz "kulture dveh ravni (...), v kateri so pravice in privilegiji belcev vredni manj kot tisti od manjšin".

Vodja konservativcev Kemi Badenoch je Faragea obtožila poglabljanja delitev, tudi sama pa kritizirala t. i. ravnanje na dveh ravneh, pri čemer naj bi bili policisti do pripadnikov etničnih manjšin bolj prizanesljivi. Tako Badenoch kot Farage sta se zavzela za spremembe pri usmeritvah policije.

Lani izdali niz zavez proti rasizmu 

Organ policijskih načelnikov je lani med drugim izdal niz zavez proti rasizmu, ki po poročanju BBC nakazuje, da naj bi policisti z manjšinami ravnali drugače, da bi tako zagotovili enakovreden izid. V torek je organ sporočil, da bo po potrebi besedilo spremenil.

V Southamptonu je v torek zvečer potekal protestni shod z okrog tisoč udeleženci, na katerem je govoril skrajno desni aktivist Tommy Robinson in med drugim trdil, da policija bele Britance obravnava kot drugorazredne državljane. Protestniki so se nato blizu prizorišča umora spopadli s policijo in jo obmetavali z opekami, steklenicami in smetnjaki.

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