Sreda, 29. 4. 2026, 11.46
V koprskem zavetišču za brezdomce našli mrtvega 37-letnika
V koprskem zavetišču za brezdomce so danes zjutraj našli 37-letnika brez znakov življenja. Čeprav so ga reševalci na kraju oživljali, pri tem niso bili uspešni, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Ob 8.09 so koprski policisti prejeli obvestilo, da moški v zavetišču za brezdomce ne kaže znakov življenja. Na kraju so reševalci 37-letnika oživljali, vendar neuspešno.
Okoliščine tragičnega dogodka policisti še preverjajo, so sporočili s PU Koper.