V Zapužah je na voljo še zadnjih pet enot

Pri iskanju in nakupu nepremičnine kupci zahtevajo pametno zasnovan življenjski prostor, ki ponuja visoko bivalno ugodje in ohranja dolgoročno investicijsko vrednost. Na gorenjskem nepremičninskem trgu, ki velja za enega najbolj iskanih in stabilnih v Sloveniji, trenutno izstopa projekt Gorenjski Gaj . V mirnem naselju Zapuže nastaja 14 stanovanjskih enot , ki s tehničnimi rešitvami in premišljeno mikrolokacijo postavljajo nove mejnike pri iskanju ravnovesja med naravnim okoljem in vsakodnevno funkcionalnostjo.

Popolna dostopnost v osrčju Gorenjske

Nepremičninski strokovnjaki lokacijo postavljajo na prvo mesto. Gorenjski Gaj na tem področju odlično odgovori na ključni izziv sodobnega kupca: kako uiti mestnemu vrvežu, ne da bi pri tem žrtvoval čas zaradi prometnih migracij.

Zapuže namreč ponujajo izjemno dostopnost. Avtocestni priključek Lesce (A2) je oddaljen le tri minute vožnje, od koder do Ljubljane potrebujete zgolj 30 minut. Mednarodno letališče Jožeta Pučnika na Brniku je dosegljivo v 25 minutah, Bled pa je dobesedno za hribom. Poleg tega so v neposredni bližini vse ključne točke socialne infrastrukture – od šol in vrtcev do zdravstvenega doma in nakupovalnih središč.

Foto: Svet Real

Tehnične odločitve, ki vplivajo na vašo denarnico

Gorenjski Gaj je bil zasnovan z jasnim stališčem, ki temelji na kakovostni gradnji, ki se izrazi tako pri mesečnih stroških kot pri prihodnji vrednosti nepremičnine.

Masivna opečna gradnja, troslojna toplotno izolativna ALU okna, toplotna črpalka in talno gretje po celotnem objektu skupaj tvorijo sistem, ki občutno zniža obratovalne stroške in minimizira vzdrževanje. Ključna prednost in dodana vrednost projekta pa je izvedba "na ključ", kar kupcem prihrani stres in nepredvidljive stroške. Nepremičninski agent Andraž Žele ob tem izpostavlja:

"To, da je projekt zgrajen na ključ, predstavlja izjemno prednost za kupca. Na trgu namreč opažamo, da se veliko projektov prodaja v tretji in četrti gradbeni fazi, kar daje na prvi pogled vtis nižje cene. V realnosti pa takšen pristop za kupca pomeni daljši čas gradnje, nepredvidene stroške dokončanja in na koncu pogosto bistveno višjo končno ceno nepremičnine."

Foto: Svet Real

Sodobna arhitektura, povezana z zasebnim vrtom

Vseh 14 enot je dvonadstropnih, z jasno ločenima dnevno in nočno cono.

Pritličje je organizirano po principu odprtega prostora: kuhinja, jedilnica in dnevna soba tvorijo enotno celoto, ki se prek obsežnih panoramskih oken odpira na delno pokrito teraso in zaseben vrt. Naravna svetloba je postavljena v ospredje, prostor pa prilagodljiv – za jutranjo kavo v tišini enako kot za večerje z družino ali v krogu prijateljev. Nadstropje je namenjeno počitku: glavna spalnica, dve otroški sobi in kopalnica.

Pokrita terasa in zaseben vrt nista detajla na papirju - sta razlog, zakaj se ta projekt razlikuje od večine primerljivih novogradenj v regiji.

Trenutek za odločitev

Na gorenjskem nepremičninskem trgu povpraševanje po kakovostnih novogradnjah že nekaj časa presega ponudbo. Projekt Gorenjski Gaj je v fazi aktivne gradnje – kar z investicijskega vidika pomeni optimalen trenutek za vstop, tako glede cene kot možnosti izbire.

Foto: Svet Real

Devet od 14 stanovanjskih enot je že prodanih. Za preostalih pet enot so osebni sestanki in ogledi s predstavitvami v polnem teku. Visoko povpraševanje dokazuje, da projekt na trgu ponuja točno tisto, kar kupci iščejo.

Špela Ingolič iz nepremičninske agencije Svet o odzivu dodaja: "Povpraševanje po Gorenjskem Gaju je preseglo vsa naša pričakovanja. S prvo najavo na Facebooku smo presegli mejo 100 povpraševanj, od začetka uradne prodaje pa smo v pičlih treh tednih prodali že devet enot. Glede na trenutni tempo zanimanja trdno verjamemo, da bodo vse enote prodane še pred dokončanjem gradnje."

Vabimo vas na individualno predstavitev tlorisov in pregled celotne investicijske ter tehnične dokumentacije. Vodimo vas skozi celoten postopek – od prvega sestanka do primopredaje, brez presenečenj.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj kotiček Gorenjske! Več informacij o projektu najdete na www.gorenjskigaj.si.

KONTAKTI:



Andraž Žele

040 377 067

andraz.zele@svet.si

Špela Ingolič

031 537 399

spela.ingolic@svet.si



Pisarna Ljubljana

+386 (0)1 230 70 70

info@svet.si Več informacij o projektu si lahko ogledate tudi na spletni strani nepremičninske agencije Svet Real: www.svet.si

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