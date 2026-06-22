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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.53

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
Darko Muženič Borut Franc NPU

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.53

5 minut

V vrhu NPU Darka Muženiča zamenjal Borut Franc

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Darko Muženič | Darko Muženič je vlogo za premestitev podal 15. junija. | Foto STA

Darko Muženič je vlogo za premestitev podal 15. junija.

Foto: STA

Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vloga za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franc, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.

Kot so navedli, je Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija, ob tem pa je navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franc deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.

Darko Muženič Borut Franc NPU
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