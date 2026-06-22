Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vloga za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franc, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.

Kot so navedli, je Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija, ob tem pa je navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franc deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.