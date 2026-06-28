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Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
6.24

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved vročina vročinski val

Nedelja, 28. 6. 2026, 6.24

16 minut

V več delih države rdeč alarm, presegli bi lahko absolutni junijski rekord

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arso, rdeče opozorilo | Rdeče opozorilo od danes do vključno torka velja za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države. | Foto Arso

Rdeče opozorilo od danes do vključno torka velja za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države.

Foto: Arso

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje.

Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vročina naj bi popustila v sredo.

Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali.

Pričakovati povečan promet in zastoje

Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. V soboto so med drugim nastajali na primorski avtocesti pri Postojni ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu.

Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas tudi danes popoldne na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

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