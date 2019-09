V upravi SDH z decembrom Boris Medica

Medica je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike s končanim MBA. Je strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami pri vodenju in upravljanju velikih poslovnih sistemov.

Več kot 19 let je deloval v medicinski in farmacevtski panogi v mednarodnem podjetju Johnson & Johnson, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. V tem obdobju je opravljal vodilne funkcije na različnih poslovnih področjih, tudi kot direktor več podjetij v skupini.

Deloval na finančnem področju

Večinoma je deloval na finančnem področju, nazadnje kot finančni direktor skupine za osrednjo in vzhodno Evropo. V zadnjem delu kariere je vodil projekte prenove poslovnih modelov ter poslovno-finančna prestrukturiranja hčerinskih družb v podjetju Johnson & Johnson v osrednji in vzhodni Evropi in Turčiji.

Medica bo nasledil Andreja Božiča (na fotografiji). Foto: Planet TV Medica se je leta 2015 pridružil zavarovalni skupini Sava Re, kjer je po pojasnilih SDH uspešno operativno vodil izvedbo projekta združitve štirih zavarovalnic v skupini v enotno Zavarovalnico Sava. Od sredine 2016 do konca 2017 je opravljal funkcijo člana uprave Zavarovalnice Sava. Poleg nadzora nad združitvenimi procesi je bil zadolžen za področja financ, tako naložbenega dela kot finančnega poslovanja zavarovalnice, računovodstva in pa informacijske tehnologije.

Nasledil bo Božiča

Medica bo na položaju nasledil Božiča, ki je avgusta podal odstopno izjavo, in sicer s 1. decembrom. Božiča v medijih omenjajo kot mogočega prvega moža nastajajočega državnega turističnega holdinga oziroma sklada državnih turističnih naložb. Uradno je v odstopni izjavi zapisal, da je ob svojem mandatu v SDH izpeljal nekatere zastavljene cilje in projekte, zdaj pa se želi posvetiti drugim izzivom.

Vajeti SDH bo 1. oktobra prevzel Gabrijel Škof. Ta bo na položaju predsednika uprave nasledil Igorja Kržana, ki je po odhodu Lidie Glavina začasno vodil upravljavca državnih naložb. Kržan se tako vrača med nadzornike. V upravi SDH je še Boštjan Koler.

Nadzorniki SDH so se na današnji seji seznanili še s poročilom pooblaščenca za drugo četrtletje oziroma obdobje od 1. aprila do 30. junija, s polletnim poročilom SDH in skupine SDH, potrdili pa so tudi predlog spremembe poslovnika o delu revizijske komisije.