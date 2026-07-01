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Avtor:
K. M.

Sreda,
1. 7. 2026,
18.34

Osveženo pred

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Natisni članek
UKC Ljubljana incident

Sreda, 1. 7. 2026, 18.34

1 ura, 6 minut

V UKC se je zrušil del stropa. Sumijo, da gre za namerno dejanje.

Avtor:
K. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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UKC Ljubljana | Plošča je s stropa padla v Centralnem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana. | Foto STA

Plošča je s stropa padla v Centralnem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana.

Foto: STA

Bralec nas je v minulih dneh obvestil, da naj bi se v Centralnem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana porušil del stropa in opozoril, da bi se v primeru, da bi bil v času, ko se je strop porušil, kdo tam prisoten, lahko končalo tragično. Na UKC odgovarjajo, da je šlo za eno ploščo, za katero ni znano, kako se je znašla na tleh. Sumijo celo, da bi lahko šlo za namerno dejanje.

"V Centralnem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni je bila danes zjutraj na tleh opažena ena stropna plošča, za katero še ugotavljamo, kako se je znašla na tleh, saj je bil prostor v času dogodka prazen," so v odgovoru zapisali v UKC Ljubljana. 

Zagotovili so, da preverjajo vse okoliščine dogodka, prav tako možnosti, da je ploščo nekdo namerno odstranil s stropa. Pojasnili so še, da gre za strop, na katerem doslej ni bilo nobenih posegov. 

"Zaradi razjasnitve vseh okoliščin in zagotavljanja varnosti je predel stropa v postopku natančnega pregleda," so sklenili.

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