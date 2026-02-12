Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
16.04

Osveženo pred

35 minut

mejnik novosti UKC Ljubljana

Četrtek, 12. 2. 2026, 16.04

35 minut

V UKC Ljubljana dosegli pomemben mejnik: uvedli personalizirano zunanjo oporo za aorto

Personalizirana zunanja opora za aorto | "PEARS poseg je revolucionarna metoda za zdravljenje razširitve aortnega korena in diletacije same aorte," je pojasnil kardiokirurg Ivan Kneževič. | Foto UKC Ljubljana

"PEARS poseg je revolucionarna metoda za zdravljenje razširitve aortnega korena in diletacije same aorte," je pojasnil kardiokirurg Ivan Kneževič.

Foto: UKC Ljubljana

Kirurška klinika UKC Ljubljana je za paciente z razširjeno aorto uvedla novo, inovativno in zelo učinkovito metodo zdravljenja. Gre za tako imenovano personalizirano zunanjo oporo za aorto (PEARS). "To predstavlja pomemben mejnik za našo ekipo. Predvsem pa velik napredek za naše bolnike," so zapisali v sporočilu za javnost.

"PEARS poseg je revolucionarna metoda za zdravljenje razširitve aortnega korena in diletacije same aorte. S posegom se ohranja lastna bolnikova aorta in njegova zaklopka, namesto, da bi jo nadomestili z umetno žilno protezo in zaklopko. Poseg preprečuje nadaljnje širjenje oz. diletacijo same aorte in s tem praktično izniči tveganje za življenjsko nevarno raztrganino aorte," je pojasnil kardiokirurg Ivan Kneževič, sicer strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana.

Manjše možnosti za zaplete

To za bolnika pomeni, da ohrani lastno aorto in zaklopko, prav tako pa ni potrebno doživljenjsko jemanje antikoagulantne terapije (za zmanjšanje strjevanja krvi). Pacient ima bistveno boljšo kakovost življenja. Obstajajo tudi bistveno manjše možnosti za zaplete, kot lahko nastanejo po menjavi aorte in vstavitvi umetne oz. biološke zaklopke, so navedli v sporočili za javnost.

Kot je poudaril Kneževič, dosežek potrjuje zavezanost UKC Ljubljana za uvajanje najsodobnejših in najvarnejših metod zdravljenja. UKC Ljubljana tako od decembra sodi med redke centre v širši regiji, ki izvajajo ta poseg. Po svetu se ta poseg izvaja v 15 državah, UKC Ljubljana pa je s tem poslala ena od 50 ustanov v svetovnem merilu, ki ga izvaja.

Doktor Kneževič se je skupaj s kirurgom Matijem Jelencem za poseg izpopolnjeval v tujini, v decembru pa sta z ekipo že opravila prve tri tovrstne operacije v UKC Ljubljana. Jelenc iz Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja je pojasnil, da se na podlagi predoperativne CT preiskave za vsakega bolnika po meri izdela posebna mrežica, ki služi kot zunanja opora za aorto. Prednost tega posega je, da bolnik po njem ne potrebuje dodatne terapije, predvsem pa lahko ohrani aktiven življenjski slog, se ukvarja s športom, ženske pa lahko tudi zanosijo.

