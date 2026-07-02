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Avtor:
R. K.

Četrtek,
2. 7. 2026,
14.25

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
park Tivoli drevo Mestna občina Ljubljana

Četrtek, 2. 7. 2026, 14.25

7 minut

V Tivoliju je padlo veliko drevo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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park, park Tivoli, Ljubljana | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

V ljubljanskem parku Tivoli se je skupaj s koreninami prevrnilo veliko drevo.

Danes zjutraj so v ljubljanskem parku Tivoli sprehajalci v bližini Jakopičevega sprehajališča naleteli na ogromno drevo, ki se je prevrnilo skupaj s koreninami. Drevo je padlo na ulično svetilko in jo poškodovalo. Poškodovanih ljudi naj ne bi bilo. Drevo je sicer stalo blizu sprehajalne poti in lahko bi se zgodilo, da bi bil v trenutku padca pod njim sprehajalec. 

Z Voka Snage, ki upravlja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, so za Dnevnik pojasnili, da bodo podrto drevo predvidoma še danes uspeli odstraniti. Kot so še navedli, je drevo izruval močan veter. 

park Tivoli drevo Mestna občina Ljubljana
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