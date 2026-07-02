V Tivoliju je padlo veliko drevo

Danes zjutraj so v ljubljanskem parku Tivoli sprehajalci v bližini Jakopičevega sprehajališča naleteli na ogromno drevo, ki se je prevrnilo skupaj s koreninami. Drevo je padlo na ulično svetilko in jo poškodovalo. Poškodovanih ljudi naj ne bi bilo. Drevo je sicer stalo blizu sprehajalne poti in lahko bi se zgodilo, da bi bil v trenutku padca pod njim sprehajalec.

Z Voka Snage, ki upravlja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, so za Dnevnik pojasnili, da bodo podrto drevo predvidoma še danes uspeli odstraniti. Kot so še navedli, je drevo izruval močan veter.