Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
15.26

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
hotel odprtje Snovik terme turizem turisti investicija Kamnik

Sreda, 17. 6. 2026, 15.26

0 minut

V Termah Snovik odprli nov trajnostni hotel po Kneippovi filozofiji #foto

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Terme Snovik, Naturhotel Snovik superior | Kot so poudarili v podjetju, gre za prvi slovenski trajnostni hotel, v katerega je "vtkana" filozofija pionirja naravnega zdravljenja Sebastiana Kneippa. Hotel je tako v celoti zasnovan na petih Kneippovih stebrih: voda, gibanje, prehrana, zelišča in ravnovesje. | Foto Rok Bizjak/STA

Kot so poudarili v podjetju, gre za prvi slovenski trajnostni hotel, v katerega je "vtkana" filozofija pionirja naravnega zdravljenja Sebastiana Kneippa. Hotel je tako v celoti zasnovan na petih Kneippovih stebrih: voda, gibanje, prehrana, zelišča in ravnovesje.

Foto: Rok Bizjak/STA

V Termah Snovik so danes predstavili novi štirizvezdični trajnostni NaturHotel Snovik Superior, ki lahko v 72 sobah sprejme do 199 gostov. Nekaj več kot 13 milijonov evrov vreden hotel je del širšega projekta, katerega vrednost znaša okoli 24 milijonov evrov, so ob odprtju hotela povedali v vodstvu term.

"Novi hotel predstavlja velik razvojni korak za naše podjetje," je na današnji novinarski konferenci ob odprtju hotela ocenila direktorica Term Snovik Katarina Adam. Nova pridobitev jim omogoča krepitev konkurenčnosti, razvoj novih produktov in večji poudarek na celoletnem turizmu.

Fotogalerija
1
 / 10

Prvi slovenski trajnostni hotel z "vtkano" filozofijo pionirja naravnega zdravljenja

Kot so poudarili v podjetju, gre za prvi slovenski trajnostni hotel, v katerega je "vtkana" filozofija pionirja naravnega zdravljenja Sebastiana Kneippa. Hotel je tako v celoti zasnovan na petih Kneippovih stebrih: voda, gibanje, prehrana, zelišča in ravnovesje.

Do konca leta pričakujejo v hotelu okoli 12 tisoč nočitev. Velik del teh so po besedah Adam že prodali, od tega več kot polovico rezervacij predstavljajo tuji gostje.

V teh dneh so v hotelu sicer že zabeležili več kot tisoč nočitev, predvsem na račun evropskega prvenstva v gorskih tekih.

72 sob za skoraj 200 gostov

Hotel ima 72 sob in lahko sprejme do 199 gostov. Zajema tudi dve restavraciji, vinski kot, igralnico za otroke in galerijo.

Vrednost hotela znaša 13,1 milijona evrov, od tega so v Termah Snovik v okviru razpisa gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, prejeli 1,8 milijona evrov.

Kot je predstavila Adam, je novi hotel del 24 milijonov evrov vrednega projekta Term Snovik. Ta zajema tudi že zaključeni kongresni center, oporne zidove in garažno ploščad ter welnes center, ki bo predvidoma zaključen prihodnje leto.

Vstop na področje kongresnega turizma

Z omenjenim kongresnim centrom tako vstopajo tudi na področje kongresnega turizma. Center sestavljata velika dvorana Sebastian Kneipp, ki sprejme do 290 gostov, ter mala dvorana, ki sprejme do 60 gostov.

Za gradnjo hotela so se odločili v okviru pred leti sprejete nove strategije razvoja, je spomnil prokurist in idejni vodja Term Snovik Ivan Hribar. Novi hotel predstavlja višji nivo delovanja, omogoča pa tudi daljšo sezonskost, je ocenil.

Hotel si je ogledala tudi generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin. Kot je spomnila, Slovenija trenutno zaključuje največji cikel v zgodovini slovenskega turizma z več kot 121 milijoni evrov sofinancerskih sredstev.

NaturHotel Snovik po besedah Kalin predstavlja največji hotel v naboru teh investicij. S tovrstnimi naložbami uresničujejo tudi cilj razpršitve turističnih tokov, je ocenila.

Nove zaposlitvene priložnosti za lokalno prebivalstvo

Novo pridobitev pozdravljajo tudi v Občini Kamnik, kjer po besedah župana Mateja Slaparja v novem trajnostnem hotelu vidijo veliko dodano vrednost tako za obiskovalce kot za domačine. "Dobavitelje imajo od kmetov iz okolice in dejansko vso to zelenjavo z vrta ponujajo turistom na krožniku," je v izjavi za medije po novinarski konferenci dejal Slapar.

Na kamniški občini jih veseli, da skupaj z novim hotelom prihajajo tudi nove zaposlitvene priložnosti za lokalno prebivalstvo. Do zdaj so v hotelu zaposlili več kot 10 oseb, z začetkom leta pa sodelujejo tudi z dijaki, študenti in upokojenci iz lokalnega okolja, je pojasnila Adam.

dan slovenskih planincev
Sportal Veselo na Pohorju: dan planincev in odprtje nove daljinske poti
Poreč, Valamar, Pical Resort
Novice 200 milijonov evrov za nov resort na Hrvaškem
hotel odprtje Snovik terme turizem turisti investicija Kamnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.