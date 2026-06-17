V Termah Snovik so danes predstavili novi štirizvezdični trajnostni NaturHotel Snovik Superior, ki lahko v 72 sobah sprejme do 199 gostov. Nekaj več kot 13 milijonov evrov vreden hotel je del širšega projekta, katerega vrednost znaša okoli 24 milijonov evrov, so ob odprtju hotela povedali v vodstvu term.

"Novi hotel predstavlja velik razvojni korak za naše podjetje," je na današnji novinarski konferenci ob odprtju hotela ocenila direktorica Term Snovik Katarina Adam. Nova pridobitev jim omogoča krepitev konkurenčnosti, razvoj novih produktov in večji poudarek na celoletnem turizmu.

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Prvi slovenski trajnostni hotel z "vtkano" filozofijo pionirja naravnega zdravljenja

Kot so poudarili v podjetju, gre za prvi slovenski trajnostni hotel, v katerega je "vtkana" filozofija pionirja naravnega zdravljenja Sebastiana Kneippa. Hotel je tako v celoti zasnovan na petih Kneippovih stebrih: voda, gibanje, prehrana, zelišča in ravnovesje.

Do konca leta pričakujejo v hotelu okoli 12 tisoč nočitev. Velik del teh so po besedah Adam že prodali, od tega več kot polovico rezervacij predstavljajo tuji gostje.

V teh dneh so v hotelu sicer že zabeležili več kot tisoč nočitev, predvsem na račun evropskega prvenstva v gorskih tekih.

72 sob za skoraj 200 gostov

Hotel ima 72 sob in lahko sprejme do 199 gostov. Zajema tudi dve restavraciji, vinski kot, igralnico za otroke in galerijo.

Vrednost hotela znaša 13,1 milijona evrov, od tega so v Termah Snovik v okviru razpisa gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, prejeli 1,8 milijona evrov.

Kot je predstavila Adam, je novi hotel del 24 milijonov evrov vrednega projekta Term Snovik. Ta zajema tudi že zaključeni kongresni center, oporne zidove in garažno ploščad ter welnes center, ki bo predvidoma zaključen prihodnje leto.

Vstop na področje kongresnega turizma

Z omenjenim kongresnim centrom tako vstopajo tudi na področje kongresnega turizma. Center sestavljata velika dvorana Sebastian Kneipp, ki sprejme do 290 gostov, ter mala dvorana, ki sprejme do 60 gostov.

Za gradnjo hotela so se odločili v okviru pred leti sprejete nove strategije razvoja, je spomnil prokurist in idejni vodja Term Snovik Ivan Hribar. Novi hotel predstavlja višji nivo delovanja, omogoča pa tudi daljšo sezonskost, je ocenil.

Hotel si je ogledala tudi generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin. Kot je spomnila, Slovenija trenutno zaključuje največji cikel v zgodovini slovenskega turizma z več kot 121 milijoni evrov sofinancerskih sredstev.

NaturHotel Snovik po besedah Kalin predstavlja največji hotel v naboru teh investicij. S tovrstnimi naložbami uresničujejo tudi cilj razpršitve turističnih tokov, je ocenila.

Nove zaposlitvene priložnosti za lokalno prebivalstvo

Novo pridobitev pozdravljajo tudi v Občini Kamnik, kjer po besedah župana Mateja Slaparja v novem trajnostnem hotelu vidijo veliko dodano vrednost tako za obiskovalce kot za domačine. "Dobavitelje imajo od kmetov iz okolice in dejansko vso to zelenjavo z vrta ponujajo turistom na krožniku," je v izjavi za medije po novinarski konferenci dejal Slapar.

Na kamniški občini jih veseli, da skupaj z novim hotelom prihajajo tudi nove zaposlitvene priložnosti za lokalno prebivalstvo. Do zdaj so v hotelu zaposlili več kot 10 oseb, z začetkom leta pa sodelujejo tudi z dijaki, študenti in upokojenci iz lokalnega okolja, je pojasnila Adam.