V Svobodi pripravljeni podpreti tehničnega mandatarja

Prvaka Svobode in SDS, Robert Golob in Janez Janša, sta se minuli teden sestala s predsednico republike Natašo Pirc Musar, kjer so govorili o preseganju političnih delitev in iskanju močne vladne večine, na mizi pa je bila tudi možnost tehničnega mandatarja. Slednje bi podprli v Svobodi. Iz SDS v uradu odziva še nimajo. Oglasila se je tudi predsednica Pirc Musar, ki meni, da "Slovenija v takšnih okoliščinah potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, ki jih moramo izpeljati."

V Svobodi so pripravljeni podpreti tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike, je na današnji novinarski konferenci sporočila Nataša Avšič Bogovič.

" V stranki Svoboda izražamo pripravljenost, da podpremo vlado ustavne večine za obdobje do dveh let, do izvedbe predčasnih volitev. Pripravljeni smo podpreti tehničnega mandatarja po izboru predsednice republike," so v Svobodi zapisali v sporočilu za javnost.

Objavili so tudi pismo predsednika stranke Svoboda Roberta Goloba predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar. Celotno pismo si lahko preberete tukaj.

"Obljubili smo, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše"

"V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike," je v izjavi za medije po današnji seji izvršnega odbora in sveta stranke Svoboda dejala predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Takšen predlog bi po njenih besedah podprli za obdobje do največ dveh let oziroma do predčasnih volitev. "V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema," je napovedala. Zatrdila je, da se Golob ob tem ne umika z mesta predsednika stranke in niti s funkcije poslanca.

Minuli teden pri Pirc Musar Golob in Janša

Avšič Bogovič je navedla, da je o predlogu mandatarja ustavne večine premier Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, minuli teden razpravljal s predsednico Natašo Pirc Musar, prisoten pa je bil tudi prvak SDS Janez Janša. To so potrdili tudi v kabinetu predsednice.

Na mizi je bilo več možnosti, ena od teh je bila tudi možnost tehničnega mandatarja. V Svobodi to možnost podpirajo, iz SDS odziva še nimajo. Prav tako še nimajo morebitnega kandidata za tehničnega mandatarja, so sporočili iz kabineta predsednice.

Pirc Musar: Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. "Z obema predsednikoma strank sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo - rešitve, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, v katerih se nahajamo," je pojasnila.

"Pogovor je bil konstruktiven," je razkrila predsednica Pirc Musar. Foto: STA "Slovenija v takšnih okoliščinah potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, ki jih moramo izpeljati, če želimo zagotoviti varnost, odpornost in razvoj naše države ter dobrobit državljank in državljanov. Pogovor je bil konstruktiven. Sogovorniki smo spregovorili o več možnih rešitvah in o tem, kako preseči trenutne politične delitve," je pojasnila.

Iskanje in uresničitev takšnih rešitev, med njimi tudi možnost iskanja tehničnega mandatarja, po njenem mnenju ni mogoče z danes na jutri. "Sem pa o takšni možnosti že predhodno opravila razmislek. Takšna rešitev je lahko le plod medsebojnega spoštovanja in soodgovornosti do prednostnih nalog ter pripravljenosti, da se vsaj pri ključnih vprašanjih državni interes postavi pred strankarskega. Pri tem sem pripravljena aktivno sodelovati in pomagati - vendar le pod pogojem, da bodo na obeh straneh izraženi iskreni nameni in resnična pripravljenost za odgovorno ravnanje ter zadostna podpora poslank in poslancev," je napovedala.

Kot je navedla, jo veseli, da so "prizadevanja za prenehanje nenehnih razdvajanj padla na plodna tla". Predsednikoma obeh strank se je zahvalila za tvorno sodelovanje na sestanku. "Slovenija potrebuje več poguma za dialog, več zrelosti v politiki in več zavedanja, da je država vedno večja od posamezne stranke, posamezne vlade ali posameznega mandata," je dodala.