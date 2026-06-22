V stranki SD so zavrnili ponudbo Janeza Janše

Predsedstvo SD je na seji odločalo o sodelovanju v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Odločitev bodo podrobneje predstavili v torek, že danes pa so sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj da pogojev za to ni. Sodelovanje mora temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti, so poudarili.

Han se je Janši zahvalil za ponujeno sodelovanje

Temu stališču po informacijah STA sledi tudi odgovor predsednika SD Matjaža Hana premierju Janezu Janši, ki so ga danes obravnavali člani predsedstva. V njem naj bi se Han zahvalil za ponujeno sodelovanje in znova poudaril pomen dialoga, na kar je s svojim geslom Dogovor stranka stavila tudi v času kampanje pred letošnjimi državnozborskimi volitvami.

Da pozdravljajo vsako pobudo za dialog o prihodnjem razvoju Slovenije, je stranka zapisala tudi v sporočilu za javnost po seji predsedstva. Kot so poudarili, ideja zanje ni nova, a je tak dogovor lahko pomemben okvir za razvoj države le, če temelji na zaupanju, spoštovanju demokratičnih postopkov in pripravljenosti na usklajevanje.

Način dela in vsebina zakonov v prvih tednih po volitvah pa ne ustvarjata zaupanja, ki bi bilo potrebno za resnično partnerstvo, pač pa kažeta na odmik od načela, da se o ključnih vprašanjih razvoja dogovarja v dialogu, s socialnimi partnerji in v javni razpravi, Janši sporočajo v SD. Na fotografiji Matjaž Han.

Na fotografiji Matjaž Han. Foto: Gaja Hanuna

Pri tem stranka problematizira več dosedanjih odločitev nove vladne koalicije, med drugim posege v odtegovanje sindikalne članarine, volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, razveljavitev ukrepov, sprejetih v odzivu na ravnanje Izraela, predvidene davčne spremembe in spremembe zakona o parlamentarni preiskavi.

Han od Janše pričakuje umik spornih rešitev

V odgovoru Janši naj bi Han po informacijah STA tako izrazil tudi pričakovanje za umik spornih rešitev. "Če si resnično želite pogovora o partnerstvu za uspešno Slovenijo, je treba najprej vzpostaviti okolje, v katerem bosta mogoča medsebojno spoštovanje in zaupanje. Partnerstvo ne more nastati samo s podpisom dokumenta. Nastane z ravnanjem, ki pokaže, da je dialog mišljen resno," namerava Han sporočiti Janši.

V SD poudarjajo, da pričakujejo vrnitev demokratičnih standardov delovanja v DZ, spoštljive in argumentirane razprave ter vrnitev ustaljenih postopkov sprejemanja zakonodaje. Med zanje ključnimi vsebinami naštevajo javno zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in šolstvo, brezplačni vrtec, socialni dialog ter ureditev pokrajin na podlagi širokega političnega soglasja.