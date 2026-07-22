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Avtor:
M. L.

Sreda,
22. 7. 2026,
19.53

Osveženo pred

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Natisni članek
medved Rakitna Občina Brezovica Črnomelj Loški Potok Sodražica odpadki zabojniki Zavod za gozdove Slovenije

Sreda, 22. 7. 2026, 19.53

14 minut

V štirih občinah postavili prve medvedovarne smetnjake

Avtor:
M. L.

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Medvedovarni smetnjaki | Konstrukcija medvedovarnih zabojnikov preprečuje, da bi medved odprl pokrov, hkrati pa omogoča običajno uporabo prebivalcem in komunalnim službam. | Foto Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Konstrukcija medvedovarnih zabojnikov preprečuje, da bi medved odprl pokrov, hkrati pa omogoča običajno uporabo prebivalcem in komunalnim službam.

Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

V štirih slovenskih občinah so postavili prve medvedovarne smetnjake, s katerimi želijo medvedom preprečiti dostop do odpadkov in s tem zmanjšati tveganje za konflikte med ljudmi in rjavimi medvedi. Strokovnjaki opozarjajo, da so prav lahko dostopni viri hrane, med njimi tudi odpadki, eden od razlogov, da se rjavi medvedi približujejo naseljem in izgubljajo strah pred človekom.

V občinah Brezovica, Črnomelj, Loški Potok in Sodražica so junija in julija postavili 48 kompozicij medvedovarnih smetnjakov. 

Smetnjaki na Rakitni | Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Smetnjaki na Rakitni Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je ob predstavitvi na Rakitni poudaril, da gre za primer dobrega sodelovanja med državo, stroko in lokalnimi skupnostmi. "Z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče," je dejal.

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Zakaj so potrebni posebni smetnjaki?

Na Ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da medvede v bližino naselij pogosto privabijo prav lahko dostopni viri hrane. Ko živali ugotovijo, da lahko do hrane pridejo brez večjega napora, se na takšna območja vračajo in postopoma izgubijo naravni strah pred človekom.

Smetnjaki na Rakitni | Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Smetnjaki na Rakitni Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

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Smetnjaki v Sodražici | Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Smetnjaki v Sodražici Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Tanja Bolte je poudarila, da so medvedovarni smetnjaki pomemben preventivni ukrep. "Z njimi zmanjšujemo privabljanje medvedov v naselja in s tem tudi možnost konfliktov z ljudmi. Gre za ukrep, ki hkrati prispeva k varstvu ljudi in ohranjanju medvedov."

Konstrukcija zabojnikov preprečuje, da bi medved odprl pokrov, hkrati pa omogoča običajno uporabo prebivalcem in komunalnim službam. Ob tem pa je pomembno, kako bodo ljudje smetnjake uporabljali, kar pomeni, da bo treba pokrove po uporabi dosledno zapirati, odpadkov pa ne puščati ob zabojnikih. "S skupnim odgovornim ravnanjem lahko zmanjšamo privabljanje medvedov v naselja ter prispevamo k varnejšemu sobivanju ljudi in velikih zveri," je še povzela Bolte.

Smetnjaki na Rakitni | Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Smetnjaki na Rakitni Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Projekt bodo širili

Na Zavodu za gozdove Slovenije napovedujejo, da bodo še naprej spremljali pojavljanje medvedov in konflikte z ljudmi ter iskali nova območja, kjer bi bilo smiselno postaviti medvedovarne smetnjake.

Medvedovarni smetnjaki | Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Foto: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Na Ministrstvu za okolje in prostor bodo poleg tega proučili možnost zakonske ureditve ukrepa ter jasnejše določitve odgovornosti države, občin in komunalnih služb glede financiranja, vzdrževanja in nadzora.

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medved Rakitna Občina Brezovica Črnomelj Loški Potok Sodražica odpadki zabojniki Zavod za gozdove Slovenije
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