V sredo dopoldne na območju Bavarskega dvora v Ljubljani brez semaforjev
Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici Potniškega centra Ljubljana v sredo med 6. in 12. uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so danes sporočili iz Mestne občine Ljubljana.
Zaradi pripravljalnih del se bodo lahko v okolici Bavarskega dvora že danes po 22. uri zgodili občasni izpadi optičnega omrežja, so navedli v občini ter udeležence v prometu prosili za razumevanje in upoštevanje navodil policistov.