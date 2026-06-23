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Avtor:
R. K.

Torek,
23. 6. 2026,
9.39

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
zapora ceste Mestna občina Ljubljana Vilharjeva cesta

Torek, 23. 6. 2026, 9.39

1 ura, 5 minut

Od jutri popolna zapora Vilharjeve ceste

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Vilharjeva cesta | Foto STA

Foto: STA

Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje Potniškega centra Ljubljana bo od jutri, 24. junija, do predvidoma 4. julija 2026 za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko cesto, so sporočili z Mestne očine Ljubljana.

Na spodnji fotografiji je z modro črto označen obvoz v času zapore, ki bo potekal po Linhartovi in Železni cesti. 

Vilharjeva cesta | Foto: Mestna občina Ljubljana Foto: Mestna občina Ljubljana

Na MOL vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Več informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate tukaj.

zapora ceste Mestna občina Ljubljana Vilharjeva cesta
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