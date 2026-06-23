Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje Potniškega centra Ljubljana bo od jutri, 24. junija, do predvidoma 4. julija 2026 za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko cesto, so sporočili z Mestne očine Ljubljana.

Na spodnji fotografiji je z modro črto označen obvoz v času zapore, ki bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Na MOL vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Več informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate tukaj.