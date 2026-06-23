V Šmartinskem podvozu na pločnik padel del kovinske konstrukcije #video

V Šmartinskem podvozu med Ortobarom in Situlo v Ljubljani je v petek s stropa na pločnik padel del kovinske konstrukcije. Na incident je opozoril reper Rok Trkaj, ki je na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek s kraja dogodka in ljudi pozval, naj bodo previdni.

Reper Rok Terkaj je objavil posnetek, s katerega je razvidno, da je nekaj metrov dolg kovinski kos konstrukcije padel s stropa v Šmartinskem podvozu med Ortobarom in Situlo v Ljubljani.

Mestno občino Ljubljana in župana Zorana Jankovića je opozoril na to, kaj se je zgodilo, ljudi pa pozval, naj bodo previdni. Ko je kovinski kos padel na pločnik, tam na srečo ni bilo nikogar, je še zapisal Terkaj in se ob tem vprašal, ali je bil na konstrukciji pred incidentom opravljen tehnični pregled.

Na Slovenskih železnicah so za portal N1 pojasnili, da cel kovinske konstrukcije na pločnik ni padel zaradi dotrajanosti podvoza, temveč je previsok tovornjak zadel del stropa podvoza in ga odlomil. Pojasnili so, da so podvoz že v petek sanirali in dodali, da je podhod varen.