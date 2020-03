Kacin: Pripravljamo največji humanitarni "podvig," ki vključuje državljane petih držav

"V tem trenutku potekata dve evakuaciji. Letali iz Skopja in iz Prištine sta v zraku in v dobri uri bosta na Brniku. Na nobenem od teh letal ni več kot pet Slovencev. Vsi bodo dobili odločbo o karanteni," je na dopoldanski novinarski konferenci dejal Kacin in ob tem izpostavil še eno večjo akcijo, ki jo je označil za podvig.

Letalo iz Zagreba v Španijo po novo skupino Slovencev

"Pripravljamo največji humanitarni "podvig," ki vključuje državljane petih držav. Poskušamo racionalizirati zračni most. Letalo iz Zagreba bo v Španijo odletelo s španskimi državljani in se vrnilo z državljani Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije," je Kacin potrdil, da poskušajo novi skupini Slovencev omogočiti vrnitev iz Španije. V času novinarske konference sicer še ni imel potrditve, da bo polet zagotovo mogoč, saj so se še dogovarjali s prevoznikom in letalskimi oblastmi.

Kazen za kršitev karantene je 420 evrov

Kacin je na konferenci odgovarjal tudi na govorice, da naj bi v Velenju prišlo do kršitve karantene potnikov, ki so se v Slovenijo vrnili v petek. Sam informacij o tem, da kršitve obstajajo in da naj bi ena oseba zvečer naknadno prišla v hotel Paka, ni imel. Je pa dejal, "da člani civilne zaščite in policije spremljajo karanteno v Hotelu Paka v Velenju. Če bo prišlo do kakršnekoli kršitve, bodo ukrepali. Kazen za kršitev karantene je do 420 evrov na posamično kršitev."

Šter: V domače države gredo tako, da v Sloveniji ne naredijo postanka

Potem ko se je s humanitarnim letom v petek iz Madrida vrnilo 42 Slovencev, bo še eno letalo iz španske prestolnice proti Ljubljani poletelo danes. Tudi Slovenci s tega leta bodo napoteni v skupinsko karanteno. Nastanitev prve skupine v velenjskem hotelu Paka je sicer precej razburila Velenjčane, poroča STA.

V Slovenijo se iz Madrida danes vrača še eno leto, tudi ti potniki bodo morali v karanteno, pravi Andrej Šter. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na današnjem letalu iz Madrida naj bi bila skupina med 40 in 45 Slovencev, ki bodo po prihodu napoteni v karanteno, poroča STA. Na letalu bo tudi nekaj državljanov drugih držav, ki bodo morali takoj oditi iz Slovenije. "V domačo državo se bodo odpravili na način, da v Sloveniji ne naredijo nobenega postanka," je v petek poudaril vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter.

Že v petek je s posebnim letalom iz Španije priletelo 42 Slovencev. Ob prihodu so opravili zdravniški pregled, nakar so jim bile vročene odločbe o 14-dnevni karanteni, ki jo preživljajo v velenjskem hotelu Paka. To namestitev je vladi v uporabo ponudila družba Hisense Gorenje.

Šter se je opravičil Velenju

Je pa nastanitev v hotelu v središču Velenja razburila Velenjčane, tudi zato, ker velenjska mestna občina o tej nastanitvi ni bila obveščena. Je pa občina ob pomoči štaba Civilne zaščite Velenje in policije naknadno prevzela skrb za nastanjene, vključno z zdravstveno oskrbo in prehrano, poskrbeli so tudi za varovanje.

V izjavi za POP TV je vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter velenjski občini in njenim občanom v petek izrekel opravičilo, ker jih niso seznanili z vzpostavitvijo karantene. Velenjski podžupan Peter Dermol je opravičilo sprejel, še piše STA.

