Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Združenje sobodajalcev in Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije opozarjajo, da predlog zakon o gostinstvu ne predstavlja rešitve za stanovanjsko krizo, ki se poglablja zadnjih nekaj let. V Sloveniji je namreč po zadnjih podatkih SURS iz leta 2021 samo v Ljubljani 23.050 nenaseljenih stanovanj, na državni ravni pa je nenaseljenih stanovanj kar 165.675.

Črni trg cveti

Obenem je po oceni strokovne javnosti v Sloveniji črni trg dolgoročne oddaje trikrat večji od uradno prijavljenega, zaradi česar država letno pridobi le 50 milijonov evrov iz naslova davka na dolgoročno oddajo nepremičnin. Slabo zastavljena politika povzroča nezainteresiranost najemodajalcev za dolgoročno oddajo tudi zato, ker v praksi nimajo zakonsko določenih učinkovitih mehanizmov za izterjavo neplačanih stroškov ali deložacije najemnikov, ki povzročajo škodo v stanovanju, se ne držijo pogodbe oziroma ne plačujejo stroškov.

Sobodajalci predlog zakona o gostinstvu zaznavajo kot dejanja vladajoče politike, ki je volivcem sprva obljubljala ambiciozne rešitve, a jih ne zna izpolniti in želi z omenjenim zakonom državljanom ponujati lažni občutek naslavljanja in reševanja stanovanjske krize.

"Vladajoča politika, ki je za rešitev stanovanjske problematike sprva obljubljala 30 tisoč stanovanj, si je za nov cilj zadala gradnjo pet tisoč stanovanj do leta 2026, trenutno pa kaže, da bo od tega uresničenih približno 1.500 gradenj. Po drugi strani je bil zadnji del študentskega doma v Rožni dolini v Ljubljani zgrajen daljnega leta 1971, od osamosvojitve do danes pa smo v Ljubljani zgradili le tri študentske oziroma dijaške nastanitve z manj kot 1.300 ležišči, izgubili pa smo 200 ležišč," so kritični v sporočilu za javnost.

Slaba stanovanjska politika, nenaseljena stanovanja in dolgoročno oddajanje na črno

Kot še navajajo, so glavni dejavniki problematike slabo vodena stanovanjska politika, nenaseljena stanovanja in dolgoročno oddajanje na črno, medtem ko na nakupno ceno stanovanj in višino najemnin najbolj vplivajo dejavniki, kot so pogoji za gradnjo, dostopnost posojil in obrestne mere, kreditna sposobnost prebivalstva ter nenazadnje višina obdavčitve dolgoročnega oddajanja nepremičnin, ki jo je prav ta vlada leta 2022 povišala s 15 na 25 odstotkov.

Po drugi strani so kratkoročna oddajanja preko spletnih platform v Ljubljani leta 2021 predstavljala le 1,9 odstotka nepremičnin in so regulirana dejavnost, ki ne dopušča oddajanja na črno. Direktiva evropske unije DAC7, ki je bila sprejeta 1. januarja 2023, namreč zavezuje vse spletne platforme (med drugim tudi Booking in Airbnb), da davčnim upravam držav članic sporočijo natančne podatke o vsakem rezidentu, vključno s tem, koliko prihodkov je pridobil preko spletne platforme in na kateri bančni račun.

Poleg tega je iz uradnih podatkov Zavoda Turizem Ljubljana razvidno, da je število nastanitvenih obratov od leta 2018 praktično enako in ne narašča, zaradi odmevnih akcij FURS v letu 2017 in evropske direktive pa so se registrirali še tisti, ki so nekoč oddajali na črno.

Rozmanova: Ne razumemo politike sesuvanja enega nosilnih stebrov slovenskega turizma

Sobodajalstvo je ključni člen turistične sezone, ki v slovenski proračun prinaša visoke zneske tudi na račun sobodajalcev. Uveljavitev osnutka novele zakona o gostinstvu v sedanji obliki bi pomenila 75-odstotni izpad prihodkov in zdaj izplačanih davkov in prispevkov ter turistične in promocijske takse, ki jih v državni in lokalni proračun plačujejo sobodajalci po vsej Sloveniji.

"Ob tem ne smemo pozabiti še na izpad ostalih dohodkov in davkov spremljajočih dejavnosti, ki jih prinašajo gosti pri zasebnih ponudnikih kratkoročnih namestitev. V to kategorijo sodijo na primer gostinci, trgovci, ponudniki storitev čiščenja in pranja, ponudniki izletov in doživetij ter ostalih turističnih aktivnosti in vsebin," sobodajalci opozorijo v sporočilu za javnost.

"Ne razumemo politike sesuvanja enega nosilnih stebrov slovenskega turizma, ki skupaj z dodano vrednostjo za spremljajoče storitve, kot so gostinci, taksisti, ponudniki izletov, doživetij in ogledov, trgovinami, storitvami pranja in čiščenja, storitvami vzdrževanja nastanitev ter ostalimi turističnimi aktivnostmi in vsebinami prinaša več sto milijonov v različne proračune, hkrati pa ne rešuje stanovanjskega problema," pojasni Katja Rezman, predstavnica Združenja sobodajalcev.

Trenutno veljavni zakon primeren ob prilagoditvah

V Zavodu Gostoljubnost slovenskih domov, Združenju sobodajalcev in Združenju lastnikov Slovenije menijo, da je zdaj veljavni zakon o gostinstvu v delu, ki se naslanja na ponudnike namestitev za krajši čas, primeren za delovanje sobodajalcev, predlagajo pa njegovo poenostavitev. Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport kot predlagatelju novele zakona o gostinstvu predlagajo, da nacionalno zakonodajo glede kratkoročnega oddajanja uskladi s predpisi EU in tako uvede registracijske številke in tehnično izvedbo avtomatskega zajema, prenosov podatkov na ravni lokalne skupnosti, države in EU. Tako nam bodo na razpolago aktualni podatki o kratkoročnih najemih, na podlagi katerih lahko v bodoče smiselno urejamo zakonodajo.

"Splošna 30-dnevna omejitev oddajanja, ki jo prinaša predlog novele zakona o gostinstvu, pomeni dejansko prepoved panoge in obsodbo na smrt sobodajalstva, ki mu nalaga še dodatni birokratski labirint neizpolnljivih pogojev. Izgubil bi najbolj avtentični del slovenskega turizma, ob tem pa bi bila ta smrt še nesmiselna, saj ne bi v nobenem pogledu rešila ali vsaj pripomogla k reševanju stanovanjske problematike," izpostavi Uroš Buda, predstavnik Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov.