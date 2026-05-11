V Sloveniji potrdili prvo smrt zaradi malarije

Potem ko so konec lanskega in v začetku letošnjega leta na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaznali nenavaden porast primerov malarije , Slovenske novice poročajo, da je ena oseba zaradi zapletov umrla. To je prvi primer smrtne žrtve zaradi malarije v Sloveniji.

Ob koncu minulega in začetku letošnjega leta so na ljubljanski infekcijski kliniki zabeležili kar pet obolelih, od katerih so se štiri osebe vrnile po potovanju na Zanzibar. Takrat so sporočili, da gre za bistveno več primerov, kot jih sicer obravnavajo v povprečnem letu. "Običajno na leto zdravimo od šest do deset bolnikov z malarijo, zato je tokratni porast precejšen," je pojasnila asist. dr. Tadeja Kotar, dr. med., z infekcijske klinike UKC Ljubljana, ki je edini center za zdravljenje tropskih bolezni v Sloveniji.

Kot poročajo Slovenske novice, je ena oseba zaradi zapletov pri zdravljenju malarije v začetku leta umrla, kar je prvi primer smrtne žrtve zaradi malarije v Sloveniji. Podrobnosti o umrlem zaradi varovanja osebnih podatkov v UKC Ljubljana niso razkrili, podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa kažejo, da so bili okuženi z malarijo na potovanju v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji. Na NIJZ so za 24ur.com pojasnili, da je bil umrli na potovanju v afriški državi Sierra Leone.

Nalezljiva tropska bolezen

Malarija se lahko v začetni fazi kaže z zelo splošnimi znaki, kot so povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah in okončinah ter splošno slabo počutje, zato jo bolniki pogosto zamenjajo za gripo ali prehlad. Prav zaradi te podobnosti je bolezen nemalokrat spregledana, na možnost malarije pa se pomisli prepozno. "Če ste po vrnitvi iz tropskih krajev zboleli, je izjemno pomembno, da zdravniku poveste, kje ste potovali," poudarjajo v UKC Ljubljana. Pravočasna informacija o potovanju lahko bistveno pospeši postavitev pravilne diagnoze in začetek zdravljenja.

Infektologinja Kotar je ob nenadnem porastu primerov malarije v začetku leta opozorila, da je še posebej težavno to, da se je v javnosti ustvaril vtis, da na Zanzibarju malarije praktično ni več, kar ne drži. "Tveganje za okužbo je še vedno prisotno," je dejala takrat. Zdravniki pred potovanjem v tropske kraje poudarjajo pomen ustrezne priprave. Ta vključuje preventivno jemanje antimalarikov, dosledno uporabo zaščitnih ukrepov proti pikom komarjev in dobro informiranost o zdravstvenih tveganjih na izbrani destinaciji.

Malarija je nalezljiva tropska bolezen, ki ima lahko ob neprepoznani ali pozno zdravljeni okužbi tudi smrtni izid ali povzroči trajne posledice za zdravje, zato strokovnjaki pozivajo k previdnosti, odgovornemu ravnanju pred potovanji in večji pozornosti ob pojavu bolezenskih znakov po vrnitvi.