Minister napoveduje: v Sloveniji kmalu nova javna univerza

Vlada je na terenski seji potrdila besedilo vloge za akreditacijo nove javne univerze v Novem mestu. Visokošolski minister Igor Papič je vesel, da so ta korak simbolično naredili v Novem mestu, postopek pa bodo z oddajo vloge nadaljevali v sredo. Ocenjuje, da gre za pomemben korak za kakovosten razvoj regije s pomembnim gospodarskim potencialom. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj pa je v okviru vladnega obiska na Dolenjskem in v Beli krajini z ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov razpravljal o aktualnih izzivih in zakonodajnih spremembah.

Nova javna univerza s sedežem v Novem mestu bo nastala z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, ki so že akreditirani in izvajajo izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na svojih področjih.

To so sedanja zasebna Univerza v Novem mestu s štirimi članicami (Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za ekonomijo in informatiko), zasebni Fakulteta za industrijski inženiring in Fakulteta za informacijske študije, javno-zasebna Fakulteta za organizacijske študije ter javna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Pridružen član bo tudi Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Danes dobil pooblastilo za uradno vložitev vloge za akreditacijo univerze

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade v Novem mestu dejal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič, je danes dobil pooblastilo za uradno vložitev vloge za akreditacijo univerze na nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Ta postopek se bo praktično začel naslednji dan, se pravi že jutri," je dodal.

Minister ocenjuje, da bo agencija potrebovala nekaj mesecev za obravnavo, denimo do novembra ali decembra. Prepričan je, da bo vloga odobrena, nato bo vlada odločala o ustanovitvi univerze. Končni korak pa bo v državnem zboru, kjer se univerza dokončno ustanovi, je napovedal.

"Izredno sem vesel, da smo glede na razvitost te regije, glede na izredno veliko število perspektivnih delovnih mest, ki so tukaj na voljo, prišli do točke, da bomo res zagotovili odlične pogoje predvsem za bodoči razvoj teh fakultet Univerze v Novem mestu," je dejal. Po njegovih besedah pri ustanovitvi univerze z nekaterimi nepremičninami sodeluje tudi Mestna občina Novo mesto, na voljo pa so tudi že parcele za t. i. kampus v Novem mestu.

"Ne ustanavljamo univerze z nekega začetka"

Minister je omenil tudi dobro sodelovanje dekanov obstoječih fakultet in rektorja obstoječe univerze, ki so se dogovorili za skupno delovanje. "To je bil tudi naš pogoj – vsi skupaj ali pač ne gremo v to zgodbo," je pojasnil. Četudi imajo različne poglede, so se zedinili, saj brez njihovega soglasja ta korak ne bi bil mogoč, je dodal.

Na vprašanje, za koliko časa bi se postopek podaljšal, če akreditacija ne bi bila uspešna, je minister odgovoril, da so pogoje že preverili in da gre za študijske programe, ki so že akreditirani.

"Ne ustanavljamo univerze z nekega začetka, vsi ti programi tečejo, v tem prostoru imamo tudi skoraj dva tisoč študentov. Prepričan sem, da takih presenečenj ne bo, če pa bo treba dopolniti vlogo, potem se bo ta postopek zavlekel," je dejal. Dokler ne dobijo soglasja Nakvisa, namreč ne morejo nadaljevati postopkov ustanovitve na vladi in v DZ.

Logaj z dolenjskimi in belokranjskimi ravnatelji o aktualnih izzivih

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v okviru vladnega obiska na Dolenjskem in v Beli krajini z ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov razpravljal o aktualnih izzivih in zakonodajnih spremembah. Govorili so o izboljšanju varnosti v šolah, pa tudi o vprašanjih, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok iz ranljivih skupin.

Minister se je z ravnatelji srečal v Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju in v prostorih Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.

Logaj in Golob sta obiskala šolski center Novo mesto in si ogledala škodo v OŠ Drska. Foto: STA Kot so po srečanju sporočili z ministrstva, so na srečanju kot pozitivna izpostavili predvsem določila k izboljšanju varnosti v šolah, ki jih z letošnjim letom opredeljuje prenovljen zakon o osnovni šoli. Razpravljali so tudi o vprašanjih, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok iz ranljivih skupin, ter prihajajočih spremembah in aktivnostih na sistemskem nivoju, med drugim na temo postopka ocenjevanja in kadrovskih izzivih.

Logaj je med ukrepi, ki nagovarjajo pomanjkanje učiteljev, med drugim izpostavil pozitivne učinke prenove plačnega sistema in kadrovske štipendije pedagoških smeri, kjer je v sistemu zaznati največ pomanjkanja. Letošnji razpis ministrstva so po Logajevih besedah ravnokar posodobili in po novem razpisuje 200 namesto prvotnih sto štipendij.

Minister je ob robu posvetov dejal, da verjame v odprt dialog in so zato tovrstna srečanja v lokalnem okolju vedno koristna. Ravnatelji pa so po navedbah ministrstva pohvalili predvsem sistemske premike zadnjega obdobja, ki se že odražajo v praksi.