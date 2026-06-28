V Škofji Loki ponoči evakuirali stanovalce enega od blokov

Ponoči je zagorelo na enem od večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče.

Škofjeloški policisti so bili o požaru obveščeni danes ponoči okoli 2. ure. Zagorelo je v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe, po prvih podatkih zaradi napake na električni napeljavi. Premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša več deset tisoč evrov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

V intervenciji je sodelovalo 46 gasilcev iz treh gasilskih društev, na kraj so prišli tudi reševalci iz škofjeloškega zdravstvenega doma.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin požara nadaljujejo ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.