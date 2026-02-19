Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. K., STA

raketa jedrski program Kim Jong Un Severna Koreja

V Severni Koreji pred kongresom vladajoče stranke predstavili nov raketni lansirnik

Severna Koreja

Po oceni analitikov bi raketni lansirnik lahko izstreljeval rakete z dosegom do 400 kilometrov.

Foto: Reuters

V Severni Koreji so predstavili nov raketni lansirnik, ki je zmožen izstreliti rakete z jedrskimi glavami, poročanje severnokorejskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Predstavitev je nadzoroval voditelj Kim Jong Un, ki naj bi na kongresu vladajoče Delavske stranke v prihodnjih dneh predstavil naslednjo fazo jedrskega programa.

Večstrelni raketni lansirnik je bil predstavljen tik pred kongresom vladajoče Delavske stranke, ki poteka enkrat na pet let in velja za najpomembnejši politični dogodek v Severni Koreji.

"Ko bo to orožje dejansko uporabljeno, nobena sila ne bo mogla računati na božjo zaščito," je ob predstavitvi raketnega sistema dejal Kim. Dodal je, da bo lansirnik odvračal sovražnike, ki jih ni poimensko navedel.

Po oceni analitikov bi raketni lansirnik lahko izstreljeval rakete z dosegom do 400 kilometrov, kar pokriva celotno sosednjo Južno Korejo, navaja AFP.

Severna Koreja

Severnokorejci pospešeno testirajo rakete

Kim je v mesecih pred kongresom Delavske stranke odredil širitev in modernizacijo proizvodnje raket. Pjongjang je tudi precej pospešil testiranje raket.

Analitiki menijo, da so ta prizadevanja namenjena izboljšanju zmogljivosti natančnih napadov, izzivanju ZDA in testiranju orožja pred izvozom v Rusijo, še navaja AFP.

Kim Jong Un, Kim Ju Ae
Potrjeno: severnokorejskega voditelja Kima bo nasledila njegova hči
raketa jedrski program Kim Jong Un Severna Koreja
