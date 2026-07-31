V romskih naseljih rušijo črne gradnje: na terenu tudi policija

Novomeška občina je nedavno na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorata odstranila dom ženske v romskem naselju Brezje-Žabjak. Kot so poudarili, je šlo za nelegalni objekt na zemljišču v lasti občine. Tudi danes ob spremstvu policije odstranjujejo objekt v romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu.

Novomeška občina je nedavno na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorata odstranila dom ženske v romskem naselju Brezje-Žabjak.

Amnesty International Slovenije in Pravna mreža za varstvo demokracije sta takrat opozorili na nespoštovanje pravne države, sodne prakse, ustave in resno kršitev človekovih pravic. Menijo, da je rušenje edinega doma brez predhodnega obvestila, iskanja alternativnih rešitev, možnosti pritožbe in sodnega varstva kršitev ustave.

Na Mestni občini Novo mesto so za STA ta teden zavrnili očitke o domnevnem nezakonitem ravnanju. "Občina ni odločala o odstranitvi objekta, temveč je bila dolžna spoštovati in izvršiti pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa," so poudarili.

Pri tem so posebej zavrnili trditve, da je občina brez pravnega varstva porušila edini dom osebe. Zapisali so, da iz odločbe gradbenega inšpektorata ter ugotovitev na terenu izhaja nenaseljenost objekta pred odstranitvijo, investitor nelegalne gradnje pa je neznan. "Zato ne držijo navedbe, da bi občina ignorirala procesne pravice konkretno določene osebe ali ravnala mimo zakonskih postopkov," so zatrdili.

Na vprašanje STA, ali bodo ženski, ki je noseča, ponudili primerno in varno nastanitev, niso konkretno odgovorili. So pa zapisali, da si bo občina "tudi v prihodnje dosledno prizadevala za zagotavljanje osnovnih pravic vsakega posameznika v okviru veljavne zakonodaje".

Občina vlaga v izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih

Na centra za socialno delo v Novem mestu so za STA povedali, da v podobnih primerih sodelujejo s policijo in drugimi pristojnimi. Dodatnih pojasnil o primerih pa zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dajati.

"Občina nima posluha za pomoč," pa je za STA dejal predstavnik romskih prebivalcev v naselju Brezje-Žabjak Zoran Grm. Ženski, ki zdaj živi v šotoru, težko pomagajo, saj imajo tudi sami premalo sredstev za preživetje. Želi si, da bi jim občina pomagala pri ureditvi bivalnih kontejnerjev.

Medtem so na občini še poudarili, da že vrsto let vlagajo v izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. Vsa romska naselja na območju občine so prostorsko urejena in imajo možnost priklopa na občinsko komunalno infrastrukturo. Občina pri tem izvaja številne ukrepe za urejanje lastniških razmerij, legalizacijo objektov in izboljšanje komunalne opremljenosti.

Med drugim omogočajo sklepanje stavbnih pravic za postopke legalizacije z možnostjo poznejšega odkupa zemljišča, izvensodne poravnave za ureditev pravnih razmerij glede obstoječih objektov, začasne zakonite priklope na komunalno infrastrukturo in sofinanciranje projektantskih storitev za socialno ogrožene v postopkih legalizacije. V okviru teh prizadevanj je bilo sklenjenih deset pogodb za stavbno pravico, so navedli.

Organizaciji pa sta medtem opozorili, da je v naselju Brezje okoli 40 odstotkov ljudi še vedno brez vode in elektrike. "V zadnjih dvajsetih letih nihče iz romske skupnosti ni bil uspešen na razpisih za občinska stanovanja. Želim si, da bi župan enkrat stopil v naselje in videl, kako ljudje živijo," sta organizaciji v sporočilu za javnost navedli Grmove besede.

Odstranili bodo še eno črno gradnjo

Danes sicer ob spremstvu policije odstranjujejo tudi objekt v romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu. Grm je danes za STA povedal, da v romskem naselju razmišljajo o shodu pred občino, če bo rušitev bivališč še več.