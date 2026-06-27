V času osamosvajanja je v Rigoncah v občini Brežice potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorialcev s takratno Jugoslovansko ljudsko armado (JLA). Takratnih dogodkov se bodo spomnili danes zvečer s spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Osrednji govornik bo obrambni minister Valentin Hajdinjak.

Slovesnost ob dnevu državnosti in ob 35-letnici Slovenije ob 21. uri pri spomeniku v Rigoncah pripravlja Občina Brežice. Na njej bodo med drugim obudili tudi spomin na prvo bitko brežiških teritorialcev z enotami JLA v Rigoncah in se poklonili spominu na takrat padlega Jerneja Molana, po katerem se danes imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki.

V Posavju so se boji v vojni za Slovenijo začeli 27. junija 1991 zvečer, ko se je intervencijska enota Teritorialne obrambe Brežice v Rigoncah, na meji s Hrvaško, spopadla z mehaniziranim vodom 4. oklepne brigade JLA iz Jastrebarskega. Slovenski teritorialci so kolono napadli s tromblonskimi minami, pri čemer so lažje poškodovali dva oklepna transporterja. V boju je kot prvi teritorialec v vojni za Slovenijo padel namestnik poveljnika enote Molan.