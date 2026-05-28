Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
13.04

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
kopanje Škofja Loka Sora nevarnost Direkcija RS za vode

Četrtek, 28. 5. 2026, 13.04

54 minut

V Puštalu zaradi poškodovane ribje steze povečana nevarnost za kopalce

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Kopališče Puštal, Škofja Loka, Sora | Občina Škofja Loka je na svoji spletni strani objavila opozorilo direkcije za vode, da je zaradi poškodovane ribje steze povečana nevarnost za kopalce na neuradnem kopališču ob Poljanski Sori. | Foto Občina Škofja Loka

Občina Škofja Loka je na svoji spletni strani objavila opozorilo direkcije za vode, da je zaradi poškodovane ribje steze povečana nevarnost za kopalce na neuradnem kopališču ob Poljanski Sori.

Foto: Občina Škofja Loka

Direkcija za vode obvešča na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na puštalskem jezu na Poljanski Sori lahko namreč močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Na območju velja začasna omejitev oziroma odsvetovanje kopanja. Za sanacijo je v teku pridobivanje projektne dokumentacije.

Močan vodni tok lahko kopalce potegne pod gladino. | Foto: Občina Škofja Loka Močan vodni tok lahko kopalce potegne pod gladino. Foto: Občina Škofja Loka Občina Škofja Loka je na svoji spletni strani objavila opozorilo Direkcije za vode, da je zaradi poškodovane ribje steze povečana nevarnost za kopalce na neuradnem kopališču ob Poljanski Sori.

Obstaja resna nevarnost poškodb, zagozditve telesa ali utopitve

Kopalce lahko v bližini poškodovanega dela ribje steze močan vodni tok potegne pod gladino in skozi poškodovani del ribje steze na nižji nivo reke. Obstaja resna nevarnost poškodb, zagozditve telesa ali utopitve zaradi močnih vrtincev in vodnih tokov ob poškodovanem delu objekta.

Direkcija za vode in koncesionar HNG pozivata vse obiskovalce, naj se kopanju in zadrževanju v neposredni bližini poškodovane ribje steze izogibajo ter dosledno upoštevajo postavljena opozorila na terenu. Na območju sta bili namreč preventivno postavljeni tudi začasni opozorilni tabli.

Obvestili so tudi, da je za sanacijo oziroma rekonstrukcijo poškodovane ribje steze že v pripravi projektna dokumentacija.

Cvetenje morja
Novice Strokovnjaki odsvetujejo kopanje v Kopru
iskalna akcija Tolminsko
Novice Pogrešano osebo so našli mrtvo
medved, rjavi medved, ursus ursus
Novice Previdno, medvedka in mladič na območju Gradišča
kopanje Škofja Loka Sora nevarnost Direkcija RS za vode
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.