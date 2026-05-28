Direkcija za vode obvešča na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na puštalskem jezu na Poljanski Sori lahko namreč močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Na območju velja začasna omejitev oziroma odsvetovanje kopanja. Za sanacijo je v teku pridobivanje projektne dokumentacije.

Močan vodni tok lahko kopalce potegne pod gladino. Foto: Občina Škofja Loka Občina Škofja Loka je na svoji spletni strani objavila opozorilo Direkcije za vode, da je zaradi poškodovane ribje steze povečana nevarnost za kopalce na neuradnem kopališču ob Poljanski Sori.

Obstaja resna nevarnost poškodb, zagozditve telesa ali utopitve

Kopalce lahko v bližini poškodovanega dela ribje steze močan vodni tok potegne pod gladino in skozi poškodovani del ribje steze na nižji nivo reke. Obstaja resna nevarnost poškodb, zagozditve telesa ali utopitve zaradi močnih vrtincev in vodnih tokov ob poškodovanem delu objekta.

Direkcija za vode in koncesionar HNG pozivata vse obiskovalce, naj se kopanju in zadrževanju v neposredni bližini poškodovane ribje steze izogibajo ter dosledno upoštevajo postavljena opozorila na terenu. Na območju sta bili namreč preventivno postavljeni tudi začasni opozorilni tabli.

Obvestili so tudi, da je za sanacijo oziroma rekonstrukcijo poškodovane ribje steze že v pripravi projektna dokumentacija.